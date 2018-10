1-3. La UD Ibiza no encuentra la brújula

La UD Ibiza jugó los mejores minutos de la temporada en Can Misses. Generó varias ocasiones claras de gol y fue muy superior al CD El Ejido en la mayor parte del partido. Sin embargo, sufrió la derrota más contundente en lo que va de liga y encajó por primera vez tres goles en la presente campaña. Si algo puede salir sale mal.

El conjunto de Palop no mereció tanto castigo pero dejó una sensación inquietante. Sigue sin ser resolutivo ante el marco contrario y mostró una desconocida preocupante fragilidad en defensa ante un rival que sólo generó tres ocasiones claras de gol y todas acabaron en el fondo de la portería de Alex. Alertaba en la previa el técnico del conjunto ibicenco de la contudencia de los delanteros del equipo andaluz y no se equivocó.

Con el viento dificultando el juego, arrancó el choque en Can Misses, con los visitantes aduenándose del balón en los compases iniciales, aunque todo fue un espejismo que duró 4 minutos en los que los locales no olieron la pelota.

El Ibiza con una sola variación en el once inicial en relación a la pasada jornada, al entrada de Javi García en el once empezó a manejar el choque a su antojo. El entrenador del equipo deportivista ha cambiando el estilo de juego. Se elabora menos en la zona ancha, el fúbol es más directo, más vertical. También se prueba fortuna desde la larga distancia y aunque no hay extremos puros se cuelgan centros al área rival, aunque por el momento no se ha encontrado rematador. Todo esto se completa con una presión más adelantada para recuperar el esférico en campo contrario.

Pero lo que no ha conseguido evitar todavía son los momentos puntuales en los que falta la tensión necesaria, se fallan pases sencillos y se pierden balones en zonas comprometidas del campo. El primer error se pagó caró, Alfonso llegó con ventaja a la frontal del área, Gonzaló no pudo achicar y el delantero del Egido se sacó un remate sensacional con la pierna izquierda al que no pudo dar respuesta Alex. De la nada los visitantes se ponían por delante cuando se llevaban 17 minutos.

La reacción local fue excelente. Sin florituras, con una intensidad en el juego desconocida hasta ahora, el Ibiza encerró al Ejido en su área, con la ayuda de Eolo que soplaba a su favor y empezaron a brotar las ocasiones una detrás de otra. Iosu, uno de los destacados del partido tuvo un primer remate a bocajarro que supo contener Aulestia. La tormenta sobre el área visitante no amainaba. El conjunto ibicenco probó fortuna a balón parado. Lo intentó Candelas desde su banda. También Javi Serra. Chavero estuvo cerca del gol con un remate acrobático desde la frontal que rechazo con los puños Aulestia , Iosu remató delante del portero visitante que volvió a lucirse y sin margen para el respiro, Borriello cabeceó al larguero. Todo eso en 20 minutos en los que se vio a un equipo compacto, que tenía a los 11 jugadores del Egido metidos en su campo sufriendo de lo lindo las embestidas locales.

Y ya se sabe que tantas veces va el cántaro a la fuente que en un cesión de Borriello, Javi Serra definió con clase logrando la igualada. Pudo irse al descanso con ventaja el equipo local, tras una buena galopada de Javi García, cuyo remate rechazó Aulestia. La pelota quedó muerta en el punto de penalti y Herrera la empujó a la red, en fuera de juego según el juez de línea, aunque desde la grada daba la sensación de que estaba en posición correcta.

Se ponía fin a los primeros 45 minutos con la sensación de que el Ejido era un boxeador noqueado a merced del rival al que había salvado la campana.

La decoración no varió en el arranque de la segunda parte. Aunque jugaba con el viento en contra, la pelota no salía del campo andaluz. Lo probó Herrera, tan voluntarioso, como desacertado en el remate Los dos laterales locales, Grima y Candelas eran dos extremos más. Un centro lateral de Nuñez estuvo a punto de ser letal, pero Borriello no llegó por centímetros.

Parecía cuestión de tiempo que llegara al segundo gol, pero lo que no se esperaba era otro fallo en la entrega en la zona ancha que permitió una contra letal. Javi Lillo recibió en posición de extremo, en posición correcta, según el asistente y su centro lo remató a placer Samu Corral ante la pasividad de la defensa local. Era el minuto 66 de partido y este tanto pesó como una losa sobre el juego local que ya no tuvo capacidad de reacción.

Intentó revitalizarlo desde la banda Palop dando entrada a Fobi y a Rodado, pero ya no hubo claridad ante el marco contrario y lo que llegó fue la sentencia tras una maravillosa acción maravillosa de Pino que bailó a la zaga local y sirvió en bandeja a Marcelo para que fusilara a Alex. Un gol que hizo desfilar a la mayoría de espectadores de Can Misses.

El pitido final volvió a dejar la sensación de que el Ibiza carece de lo que si tienen el resto de equipo de la categoría: contudencia en la finalización de las jugadas de ataque, pero lo que no se esperaba era la fragilidad defensiva, porque la solidez en defensa ha sido lo mejor del conjunto ibicenco en este primer tercio de la temporada.

En definitiva, Palop ha arreglado algunas cosas, pero sigue teniendo mucho trabajo. Aunque con algo más de puntería de sus jugadores en los remates estaría más tranquilo.