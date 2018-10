"Es un golpe de efecto, pero queda mucha liga"

La magnífica victoria del Xerez DFC ante el Ceuta fue valorada por el técnico sevillano, que se mostraba “muy contento” con el resultado, el trabajo de los suyos y la forma en la que se adaptaron a un nuevo patrón de juego, "hemos preparado el partido lo mejor posible y hemos tenido la fortuna de llevarnos los tres puntos ante un equipo que está muy bien entrenado como éste", declaraba ante los periodistas.

El Xerez DFC volvía a ganar tras el tropiezo en Lebrija la pasada semana y lo hizo firmando un gran partido en el Alfonso Murube, “hemos estado muy seguros en defensa y muy certeros a la hora de finalizar las jugadas. El Ceuta no ha tenido la suerte de otros días, pero los resultados en el fútbol a veces nos dejan una imagen que no corresponden con la realidad. Me marcho muy satisfecho con el trabajo de los jugadores, porque han creído en una idea de juego distinta y lo han demostrado durante la semana".

El entrenador xerecista no altera su discurso prudente a pesar de una victoria así, “hemos sabido ganar 0-3 porque hemos sido muy humildes. Ahora mismo estamos contentos, pero este resultado nos tiene que dar alas para coger confianza". Tras ello volvía a incidir en que todavía queda mucho para dilucidar nada en la competición. "A veces una derrota te ha ser mejor equipo. Para nosotros es un punto de inflexión, pero queda mucho, es verdad que es un golpe de efecto, porque ganar aquí es difícil y así lo dice la historia. El camino es la humildad y trabajar como lo hemos hecho esta semana".