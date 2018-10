El UCAM Murcia CB no fue rival para el Valencia Basket (68-81)

El UCAM Murcia CB pagó sus incomprensibles pérdidas de balón y malas decisiones en momentos puntuales del primer (11-18) y segundo cuarto (31-42). Siempre a remolque en el marcador, nunca tuvo opciones de luchar por el triunfo. Cada vez que los murcianos se acercaban un poco o reaccionaban tímidamente, los jugadores del Valencia Basket contestaban desde el perímetro con triples (4 murcianos por 10 visitantes). La imagen local no fue la mejor y ya lleva dos derrotas en otros tantos partidos oficiales como local esta temporada (Champions y Liga). Cayó por 68-81, pero la diferencia pudo ser más amplia. Solo Rojas y Soko se salvaron de un partido muy discreto de los murcianos.

Muy frío comenzó el partido el UCAM Murcia CB, primero en casa en la Liga Endesa, ante el Valencia Basket. A los visitantes les bastó con aprovechar los múltiples errores locales, algunos de ellos inconcebibles (4-9). Fueron tantas las ventajas, que el rival tomó el mando inicialmente. Solo Soko respondió en los murcianos, mientras que en el equipo rival eran varios los que aportaban en ataque. A base de defender reaccionó el conjunto de Juárez, que acabó empatando a 11. Sin embargo, los murcianos comenzaron a elegir las peores opciones y en apenas dos minutos le dieron la ocasión al rival de irse en el marcador por 11-18. Tiempo muerto local y cambio de base. La renta se mantuvo hasta el final del primer cuarto (13-20).

Tras un intercambio de golpes en el que tanto Urtasun como Oleson se sumaron en labores ofensivas, el UCAM Murcia CB volvió a cometer los mismos errores en ataque, posibilitando contragolpes claros y canastas fáciles a su rival. Eso, y los triples de los exteriores visitantes permitieron al Valencia Basket irse en el marcador. Los murcianos encajaron un parcial de 0-8 y lograron así su máxima renta de 20 puntos, 29-39, lo que obligó a Javi Juárez a pedir un tiempo muerto a 1:41 para el descanso. Otro triple valenciano, en este caso de Van Rosson hizo que al descanso el marcador reflejase la máxima renta local (31-42). Las 9 pérdidas de los locales y los 6 rebotes ofensivos visitantes marcaron las diferencias, además de un pobre 44% en el tiro de dos puntos del conjunto universitario.

Trató de reaccionar el UCAM tras el descanso, pero los triples de Van Rosson y Sastre lo impidieron. Además, el equipo 'rojo' se mostró muy desacertado en ataque, lo que se tradujo en solo tres canastas en los primeros cinco minutos y eso fue crucial para que los valencianos se fueran en el marcador 37-51. Con los 14 puntos de renta el Valencia Basket supo manejar la situación perfectamente. Eran numerosos los jugadores que aparecieron en ataque, circulando bien el balón y eligiendo la mejor opción en la mayor parte de las ocasiones. El Valencia Basket se mantuvo en los 14 puntos de diferencia y solo una jugada de cuatro puntos protagonizada por Sadiel Rojas, hizo que sobre el Palacio se viese un rayo de luz. Aunque los murcianos llegaron a estar solo 8 abajo, afrontaba los diez últimos minutos con un marcador adverso de 52-62.

Y en el último cuarto fue un querer y no poder. Rojas y Soko se echaron a su equipo a los hombros, pero Will Thomas, el mejor del partido, no dejó de castigar el aro local impidiendo que el UCAM Murcia CB se viniera arriba y confiase en darle la vuelta al marcador. Un triple de Will, otro de Van Rosson y un tercero de Matt Thomas, mal defendidos por los locales, hicieron que el encuentro quedase resuelto a 4:48 para el final pese al tiempo muerto de Juárez, pues el marcador estaba ya imposible con el 61-77. La ventaja llegó hasta los 18 puntos a 3:49 para el final, y solo cuando el Valencia Basket aflojó en defensa el conjunto universitario pudo maquillar lo que pudo ser una derrota más dolorosa aún.

UCAM Murcia CB: Kloof (2), Doyle (14, 1 triple), Rojas (15, 1 triple), Soko (18, 1 triple) y Tumba (4) -quinteto inicial-, Urtasun (5, 1 triple), Oleson (4), Delía, Booker (2), Rudez, Cate (4) y Durán.

Valencia Basket: Van Rosson (11, 3 triples), Abalde (1), Doonerkam (7, 1 triple), Sastre (8, 2 triples) y Dublejevic (15) -quinteto inicial-, Will Thomas (25, 2 triples), Matt Thomas (12, 2 triples), Vives (2) y Sergi García.

Parciales: 13-20; (18-22) 31-42; (21-20) 52-62; y (16-19) 68-81.

