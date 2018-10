CC.OO. y UGT se concentran este lunes ante la sede de los empresarios de Málaga para pedir trabajos dignos

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras se manifiestan este lunes frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga para pedir la derogación de la reforma laboral y el fin de la precariedad.

Este domingo se ha celebrado la Jornada Mundial por el trabajo decente con datos desoladores en Málaga.

Dos de cada tres empleos indefinidos no dura más de doce meses, los contratos parciales se han disparado más de un 60 por ciento desde 2005 y Málaga es la provincia andaluza con más contratos en precario. Las mujeres son las más afectadas, una de cada tres tiene un contrato a tiempo parcial. La temporalidad alcanza al 32 por ciento de los contratos en Málaga y en sectores como la hostelería o la agricultura los contratos indefinidos no superan el 4 por ciento de los que se firman.

Juan Antonio Perles, secretario de acción sindical de Comisiones Obreras lamenta que la recuperación económica de Málaga no haya llegado a los empleos:" nos encontramos en un contexto "difícil de entender" ya que los datos económicos muestran como se ha superado la crisis con un aumento de la producción y de los beneficios empresariales, superando éstos incluso las cifras anteriores a la crisis, y sin embargo se mantiene una alta tasa de desempleo y peores condiciones laborales. Se produce más, con menos personas y peores condiciones de trabajo, lo que aumenta los beneficios empresariales, la siniestralidad y la desigualdad".

Por su pate Francisco Villodres, secretario de Empleo y Formación de UGT considera que:" No debe ser lo normal que una gran parte de la clase trabajadora tenga que vivir de contratos temporales permanentemente, que no les permite pensar en futuro. No debe ser lo normal que la gente tenga contratos a tiempo parcial de 3 o 4 horas con un salario de 400euros.No debe ser lo normal que muchas empresas no respeten los convenios colectivos, y sea tolerado por la legislación".

La concentración de los sindicatos frente a la sede de la Confederación Empresarial de Málaga se llevará a cabo a las doce del mediodía