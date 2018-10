Navaja Negra cierra su "mejor congreso sobre seguridad informática"

Terminó la octava edición del Congreso de Seguridad Informática ‘Navaja Negra’ #NN8ED, un evento que se ha desarrollado en Albacete entre los días 4 y 6 de octubre y por el que han pasado casi 900 personas en las tres jornadas celebradas. Unas cifras que certifican que estamos ante "la mejor edición de la historia de un congreso que, una vez más, ha situado a la ciudad como referencia de la ciberseguridad", según ha indicado la organización en nota de prensa.

Para cerrar el evento se realizó un acto de clausura en el que se entregaron diversos premios a los ganadores del concurso Capture the Flag (CTF) organizado por Ka0labs, además de varios sorteos entre los asistentes.

Rubén Ródenas, presidente de la Asociación Navaja Negra, realizó un primer balance de esta edición: “Ha sido un auténtico éxito. Hemos roto todos los techos, con casi 900 asistentes, muchas conferencias y con una Academia que ha salido perfecta. Estamos todos contentísimos”. Y es que, aparte de cantidad, también ha habido mucha calidad en las charlas y talleres. “Este año ha habido mucha calidad. Estamos muy contentos porque las charlas han sido increíbles. He felicitado uno por uno a los ponentes porque me he quedado anonadado por el poder y el peso que han tenido”, indica.

Una de las actividades que no fallan en este congreso son las denominadas ‘Noches de Navaja Negra’, un encuentro mucho más informal que llega a prolongarse hasta altas horas de la madrugada. “Estamos, por decirlo mal y pronto, flipando por lo bien que ha ido todo y por la aceptación que hemos tenido por parte del público, que ha sido increíble. Las Noches de Navaja estaban a reventar, todo el mundo jugando también al CTF… habían unas 300 personas en las nocturnas”, analiza Rubén.

Navaja Negra ha colocado a Albacete como epicentro de la seguridad informática “no solo a nivel nacional, sino que queremos que sea también a nivel europeo, así que estamos luchando para ello”, prosigue. “El año que viene tenemos que darle una vuelta para ver si aumentamos el número de entradas para que venga más gente, pero respecto a calidad no creo que haya ninguna conferencia a nivel europeo que pueda decir que Navaja Negra es peor que la suya, porque estamos muy, muy arriba”, continúa.