Jesús Ángel Rodríguez y Adela Cabañero vencieron en Hoya Gonzalo

Jesús Ángel Rodríguez (C. A. El Pinar-Ekuon-El Conchel) mantiene un bonito pulso con su compañero de equipo Miguel Ángel Torrecilla, quien no corrió en la última prueba del XVIII Circuito Provincial de Carreras Populares, organizado por la Diputación de Albacete. Mientras que Torrecilla acumula diez victorias y nueve segundos puestos en el Circuito, Jesús Ángel sumó en Hoya Gonzalo su duodécimo triunfo. Si el fondista de Elche de la Sierra es capaz de ganar en seis de las once carreras que restan para finalizar el Circuito se proclamará Campeón provincial. No es una tarea fácil, pero tampoco inalcanzable para un atleta internacional como él.

Otra nota destacada en la X Carrera Popular de Hoya Gonzalo, “Memorial Samuel Andújar”, fue el reencuentro de Adela Cabañero (C. A. 27 de Agosto de Madrigueras) con la primera plaza en el podium. Adela venció por última vez en junio de 2014, concretamente en Tobarra. Más de cuatro años después, un prolongado periodo de inactividad en el atletismo debido a su maternidad, volvió a ganar y disfrutar al cien por cien de una carrera muy exigente.

Tanto Jesús Ángel como Adela tenían sentenciada la prueba en la primera vuelta. En el descenso de los molinos de energía eólica que rodean esta localidad su diferencia con los perseguidores ya era inalcanzable. En la segunda subida se limitaron a mantener el ritmo y ahorrar fuerzas para una vertiginosa cuesta abajo que exige el máximo de concentración, con un esfuerzo extra en los cuádriceps para retener el cuerpo y evitar caer de bruces.