Julián Espinosa: "Estamos en el buen camino y lo hemos demostrado en un campo muy difícil"

Análisis del partido: “En la primera parte nos hemos encontrado muy cómodos. Hacemos el 0-1 y el equipo ha seguido jugando y defendiendo bien, que era fundamental si queríamos lograr algo positivo aquí. A partir de la expulsión de Luque el desgaste físico ya es mayor por las ayudas defensivas y el problema ha sido que hemos encajado el empate demasiado pronto. Para mí el resultado estaba siendo demasiado abultado, de hecho cuando se quedan con uno menos por lesión les hemos hecho otros dos goles. Por lo tanto, en igualdad numérica hemos sido capaces de hacerles tres goles”.

Expulsión de Luque: “Es una jugada muy rápida en la que hay una disputa y yo creo que el brazo aparece más para proteger que para golpear. De todos modos es una jugada difícil y hasta que no vea las imágenes no me atrevo a decir nada”.

Algo está cambiando: “Sí, la idea es esa. Nosotros queríamos venir aquí a mostrar la misma imagen que dimos la semana pasada en casa. Debo estar agradecido a los jugadores por el tremendo esfuerzo que han hecho a nivel físico, técnico y táctico, pero al final lo que cuenta son los resultados. Quien haya visto el partido habrá visto que hemos hecho un gran trabajo en un campo difícil”.

Dos semanas de trabajo con el equipo: “Creo que se están empezando a ver pequeñas cosas a nivel táctico y sobre todo psicológico. Este partido, en un campo muy difícil, demuestra que estamos en el buen camino para lograr coger esa dinámica positiva que nos ayude a lograr resultados”.

Sabor agridulce: “Hemos tenido contra las cuerdas al líder y la pena es habernos quedado con uno menos. Si hubiéramos mantenido la igualdad numérica se habría visto un partido muy bonito y competido entre el líder y mi equipo, que está creciendo muchísimo. Por eso me voy con buen sabor de boca”.

Liga igualada: “El grupo XVIII va a estar muy igualado y disputado porque ningún equipo puede ir de favorito a ningún campo porque cualquiera puede ganar a cualquiera. Al final dos victorias seguidas te meten en la parte alta y dos derrotas en la zona baja. Esto acaba de empezar y lo que nos queda es seguir compitiendo y demostrando que podemos ir a más”.

Cambios en la plantilla: “Tenemos ahora una plantilla de 19 jugadores con suficientes fundamentos para sacar los objetivos adelante. Además, no podemos olvidarnos de que tenemos un gran equipo detrás que es el Juvenil “A” con otros veinte futbolistas dispuestos a ayudarnos. De hecho, algunos de ellos ya trabajan con nosotros día a día y debemos contar con ellos. La plantilla está muy compensada y por lo tanto no vamos a incorporar a ningún jugador más”.