Comisiones denuncia la falta de cobertura de plazas de la Junta en Bierzo y Laciana

Comisiones Obreras denuncia la falta de cobertura de plazas de la administración general de la Junta en el Bierzo y Laciana donde existe un 25% de vacantes.

No sólo se trata de zonas limítrofes que resultan poco codiciadas por los aspirantes sino que además llevan años sin tener una oferta de empleo pública que cubra las verdaderas necesidades. Sólo en el cuerpo de agentes medioambiental hay 5 vacantes de las 40 plazas posibles y otros servicios, como la residencia de ancianos de Flores del Sil, cuenta 'con un 84% de sus plazas en interinidad' lo que significa que la Junta no llega a las mínimas necesidades para cubrir el servicio con garantías según ha explicado el responsable de servicios a la ciudadanía del sindicato en Castilla y León, Ernesto Ángulo.

En El Bierzo y Laciana, hay un total de 350 plazas que no alcanzan para asumir las necesidades de la ciudadanía dado que, además, hace más de una década que la Junta no cumple con la oferta de empleo pública que sería suficiente. A día de hoy, la media de edad de los funcionarios de Castilla y León es de 52 años lo que supone un problema a medio plazo para garantizar la reposición de los trabajadores. A esta situación se suma la nueva normativa en la Relación de Puestos de Trabajo que no sólo resta autonomía a los funcionarios sino que además no permite a los trabajadores de un servicio planificar con garantías su actividad a medio plazo dado que el plan de actuación, en la mayor parte de casos, no se ajusta a los efectivos reales que existen en cada departamento. Así las cosas, Comisiones Obreras avanza 'un incremento de la conflictividad social' según ha explicado el responsable de funcionarios de administración general, Juan Carlos Hernández a raíz 'de la aplicación de sistemas similares en otras comunidades', apostilló.