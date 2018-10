El PSPV-PSOE de Castellón da a conocer a sus candidatos para las elecciones municipales de 2019

Avanza el curso político en la provincia de Castellón con vistas a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019. El Partido Socialista ya ha presentado a sus candidatos y candidatas en los municipios con mayor población. Ahora, las juntas locales se apresuran en hacer públicos a sus líderes.

El Partido Socialista en Castellón ha abierto la precampaña de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019 con la presentación de sus candidatos y candidatas en sus respectivos municipios. En los municipios de más de 20.000 habitantes no se celebrarán primarias porque no se ha registrado más de una solicitud dentro del plazo que marca la dirección del partido. El proceso beneficia a los que ya son alcaldes y alcaldesas, por lo que en los municipios que no gobierna el PSOE, el candidato o candidata a la alcaldía deberá contar con el 5% de los avales de la militancia para formalizar su candidatura. En los municipios de menos de 20.000 habitantes se encargan las juntas locales de elegir a sus candidatos.

La alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, registró hace dos semanas su candidatura, al igual que sus homólogos en Almassora, Merche Galí y en Vila-real, José Benlloch. La semana pasada, la alcaldesa de La Vall d’Uixó, Tania Baños, anunciaba que encabezará la lista de los socialistas para las elecciones municipales de 2019. También han registrado ya su candidatura, el alcalde de Onda, Ximo Huguet; el de L’Alcora, Samuel Falomir; el teniente de alcalde de Nules, Adrián Sorribes; en Oropesa, María Jiménez; en Vinaròs, Guillem Alsina; en Benicarló, Xaro Miralles y en Peñíscola, Isabel Esbrí.