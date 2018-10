Preocupación en el entorno del CD Tenerife por la imagen dada el pasado sábado ante el Mallorca en Son Moix. Algo que los blanquiazules quieren olvidar cuanto antes con trabajo y con la intención de volver cuanto antes a sumar de a tres.

Este lunes tras la primera sesión preparatoria de la semana ha comparecido el capitán del conjunto blanquiazul. Suso Santana se mostraba cabizbajo tras “una derrota dolorosa en un encuentro en el que no dimos una buena imagen. El equipo no se encontró en ningún momento y es normal que estemos dolidos y con malas caras. No hemos encontrado una explicación y hemos mirado los fallos cometidos para no volver a caer en ellos, especialmente en las salidas de los partidos que en esta ocasión nos costó encajar dos goles en diez minutos”, matizó el de San Matías.

El técnico José Luís Oltra estuvo reunido en la caseta con sus jugadores por espacio de cuarenta minutos, analizando lo sucedido en el encuentro ante el conjunto balear y tratando de hacer entender a sus jugadores lo hecho de manera errónea. Pero no hay tiempo para lamentaciones, algo que se desprende de las palabras del diez del Tenerife quien reconoció que “el mister estaba molesto porque habíamos trabajado una osa durante la semana que no hicimos en el partido y así nos fue, encajando un resultado muy abultado. Es normal que estuviera cabreado y lo que queremos es que pase la semana lo antes posible porque queremos lavar la imagen dada y queremos sumar una victoria”, sentenció.