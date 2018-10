De nuevo problemas en los juzgados por fallos en el sistema informático

El sistema informático de los juzgados se ha vuelto a caer…. De hecho, según denuncian desde el sindicato CSIF "el juzgado de guardia ha trabajado a medio gas durante el fin de semana" porque ya comenzaron a notar que se estaba ralentizando y finalmente esta mañana se ha colapsado en toda Baleares…El líder del sindicato de funcionarios en Ibiza, Juan Nieto, recuerda que "el sistema Minerva se implantó hace más de dos años y nunca ha llegado a funcionar bien".

Nieto dice que llevan, desde su sindicato, denunciando esta situación prácticamente desde el principio y el Ministerio de Justicia no da con la solución a este problema que lleva de cabeza a todos los funcionarios y usuarios de los juzgados de todas partes y también aquí…Recuerda que llevan tiempo reclamando más inversión para atajar estas averías y no acaban de entender porqué sistemas informáticos de otros servicios públicos funcionan sin que se detecten tantas caídas de la red como en el suyo…Dice que “esto no tiene nombre, tienen que dar una respuesta después de comprobar que se lleva tanto tiempo con problemas que colapsan aun más el trabajo de los juzgados de todo el país”.

Confían en que se vuelva a restablecer más o menos “la normalidad” en las próximas horas.