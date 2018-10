Negueruela: "Hay 23.000 puestos de trabajo más que en 2008 en Ibiza"

El conseller de trabajo, Iago Negueruela, ha querido poner cifras a las críticas sobre el empleo del Partido Popular de la última semana….Y es que ha explicado que se han creado desde 2015 un total de diez mil empleos en Ibiza y si nos remontamos a datos de antes de la crisis suman unos 23 mil o lo que es lo mismo un 40% más que en 2008….. Otro dato importante que ha avanzado y es "de qué tipo de trabajo hablamos"…. En el segundo trimestre de 2018 el empleo neto creado en Ibiza suma 3.000, de los que "2.890 son contratos indefinidos y la gran mayoría, 2.500 son a tiempo completo y unos 500 a tiempo parcial".

Así que el conseller dice que nadie con cierto "rigor y seriedad" puede hablar de “frenazo” en la economía….Y es que si se aumenta sobre crecimientos récords, “evidentemente los aumentos no pueden tener el mismo ritmo” y en cuanto al desempleo “pues pasa algo idéntico, no se puede seguir bajando al mismo ritmo que antes porque hay menos de donde bajar”…Esto, dice el conseller, “cualquier economista lo sabe a no ser que quiera hacer más de política que de economista”.

También señala que el ritmo de crecimiento de afiliación a la seguridad social fue prácticamente igual en agosto de 2018 que en 2017, del 3,3% y 3,4%, respectivamente.