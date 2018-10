CCOO no estuvo en la manifestación de 'Todos a una por Linares' porque no fue invitado

Comisiones Obreras no estuvo presente en la manifestación organizada por la plataforma 'Todos a una por Linares' en Sevilla, según el sindicato, porque no fue invitado y por no compartir la forma de actuar.

Así lo ha argumentado este lunes, el secretario general de CCOO en Jaén, Francisco Cantero, que ha explicado que desde el sindicato "ya se realizaron reivindicaciones por la situación que vive Linares y que se sigue trabajando en diferentes líneas".

Afirmaciones que Cantero ha realizado en el marco de la reunión extraordinaria del Consejo Provincial para analizar la situación laboral y social de la provincia.

En el mismo, se han tratado diferentes puntos, en especial la situación de precariedad que atraviesan los trabajadores de Jaén.

Desde el sindicato se han puesto de relieve datos que muestran la precariedad de los empleos, que según indica Cantero, "cada vez más se está sometiendo a los trabajadores a sobresfuerzos, cuartos turnos y en muchos casos, pasando por alto sus vacaciones".

Cantero ha destacado que las 325.000 mujeres de la provincia sufren aún más la precariedad, cifra en la que se añaden las jubiladas que cuentan con pensiones inferiores a las de los hombres, y las mujeres cualificadas que se ven abocadas a emigrar porque no se valora su formación.

El secretario general ha detallado que a nivel nacional hay una "propuesta estrella que es la de salario mínimo por convenio, que se situaría en 14.000 euros anuales".