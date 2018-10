El Teatro Villamarta pone a la venta este martes las entradas del concierto de Antonio Orozco

El Teatro Villamarta pondrá a la venta el martes día 9 de octubre las entradas del concierto de Antonio Orozco, que tendrá lugar el 30 de abril del próximo año. El cantante presentará en el coliseo jerezano su último espectáculo, 'Único. 2ª Temporada', con el que está obteniendo un gran éxito en los principales escenarios de nuestro país.

Antonio Orozco asegura que “el público va a ver y vivir algo que antes jamás había vivido y que lo mejor será descubrirlo juntos porque las canciones hablan de todos y cada uno de nosotros”. En opinión del artista, “el hambre agudiza el ingenio”. Y su último espectáculo es una buena prueba de ello, pues surgió “en la parte oscura y difícil de la vida, con un gran sentido de supervivencia y el indiscutible objetivo de entretener los sentidos”.

Este 'Único' que recorre ahora los escenarios viene a ser la segunda parte de una gira muy especial. En 2007, debido a la crisis, el cantante se propuso hacer un espectáculo con poca producción, pero que tuviera mucha repercusión. Así nació 'Único', un proyecto que iba a durar sólo diez funciones pero cuyo éxito hizo que se representara en más de 700 ocasiones tras su estreno en 2013.

En el concepto de esta propuesta musical Antonio Orozco también tiene bien presente su particular visión de la vida, un vitalismo que parece ver siempre la botella medio llena -”la vida aprieta pero no ahoga y, cuando menos lo esperaba, el atrevimiento y la necesidad construyeron en mi mente algo en principio inimaginable”, confiesa-; un vitalismo que reivindica la individualidad -”no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar”-.

Tras negar que su espectáculo sea un concierto, una obra de teatro, una película o un texto de prosa o poesía, Antonio Orozco sostiene que sus canciones hablarán directamente al público de sus vidas, emociones y miedos. “Si alguna vez pensaste que mis canciones hablaban de ti, entonces no lo pienses más, hablan de ti”, aclara en un tono filosófico.

'Dicen' –un tema con un sonido muy rumbero y latino- es el título de su nuevo sencillo que se ha convertido en número uno de descargas, lo que viene a reforzar su gran momento actual como artista. “Para mí la rumba siempre ha estado de moda. En cualquier fiesta, cada vez que cojo la guitarra o el piano la rumba siempre sale. Yo sólo he tratado de darle un color diferente y un poquito más actual”, explica.

Este año se cumplen 18 años de su primer disco -'Un reloj y una vela'- y esta mayoría de edad en el mundo de la música la afronta con “orgullo, intentando disfrutar al máximo de este momento que estoy viviendo”.

Antonio Orozco es uno de los artistas más relevantes del panorama musical de nuestro país. Con más de un millón y medio de copias vendidas, 9 discos de platino y un disco de oro, es uno de los artistas más laureados. Entre sus 9 álbumes publicados, además de 'Un reloj y una vela', figuran 'Semilla del silencio' (2001), 'El principio del comienzo' (2004), 'Cadizfornia' (2006) y 'Dos orillas' (2013), entre otros.

Las entradas del concierto de Antonio Orozco podrán adquirirse tanto en las Taquillas del Teatro Villamarta como a través de la plataforma Tickentradas. Los precios oscilan entre los 30 y 50 euros