"A los hombres cachas les gustan gordas, pero no quieren que nos vean con ellos"

Al final va a tener razón Javier Gurruchaga cuando cantaba con la Orquesta Mondragón aquello de "Ellos las preferieren gordas". Eso es al menos lo que aseguran Sonia y Miriam, dos hermanas que hace año y medio abrieron frente al Campus de la Asunción "Up Curvy", una tienda de moda femenina de tallas grandes que pronto se convirtió en un gabinete psicológico. "Ahora entran todas riéndose, pero al principio entraban llorando y vestidas de negro", asegura Sonia, que compatibiliza el negocio de moda con una peluquería.

Satisfechas, se felicitan "porque hemos abierto una vereda para que la gente sea feliz, y con eso nos damos por satisfechas". Entre sus clientas hay niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y ancianas con un denominador común, la necesidad de tallas grandes con telas de estampados, colores vivos e incluso chillones.

Además de vender ropa, en Up Curvy son también un poco psicólogas, e incluso aseguran haber ayudado a una clienta a vencer la anorexia.

Preguntadas por si notan los efectos de la gordo fobia, las hermanas no dudan en reconocer que sí: "Lo notas en las miradas, las risas, los comentarios en voz baja o incluso en los insultos. A mi hermana he tenido que pararla en más de una ocasión para que no se encarase. No merece la pena".

Aunque admiten haberse puesto a dieta, dicen sentirse satisfechas con su físico: "No promovemos la gordura, porque lo importante es quererse como eres, delgada o gordita. Lo que no admitimos es ser como la sociedad te dicta, que es que estamos hartos de que la gente se permita el lujo de decir lo que debes hacer por tu salud sin que le preguntes".

Al respecto, Sonia y Miriam señalan que "somos gorditas sanas, aunque tenemos nuestros días, como una persona sana que pueda tener dolores de espalda o diabetes".

Rebelador es lo que seguran de que "a los hombres cachas les gustan gordas, pero no quieren que nadie se entere ni que nos vean con ellos". Ellas tiene claro que "nos gustan fuertecitos y gorditos".

Este lunes han pasado por los micrófonos del Hoy por Hoy de Radio Jerez dejándonos toda su energía positiva.