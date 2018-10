Paco Cala:"La actitud ha sido lamentable, en la primera parte hicimos el ridículo"

La derrota ante el Algeciras B, que hasta el domingo no había conseguido sumar un solo punto, ha indignado al entrenador, Paco Cala, que ha sido muy crítico con la “actitud” mostrada por sus jugadores durante el partido.

El lebrijano lamenta que el encuentro se haya desarrollado de esa manera, porque “habíamos trabajado muy bien durante toda la semana, sabíamos que sería un rival complicado, que tenía gente muy joven y de calidad, pero que habían tenido mala suerte los primeros partidos. Entramos muy bien al campo, incluso con dos ocasiones de gol hasta que nos marcaron”.

Cala no pone ni un sólo paño caliente a la derrota de su equipo, todo lo contrario, no tiene reparos en destacar que “los primeros 45 minutos hicimos el ridículo, nos hemos ido del partido, ha hecho cosas distintas a las que habíamos trabajado, la actitud del equipo ha sido lamentable”.

El entrenador industrialista desvela que “en el descanso hemos hecho que se miraran todos a la cara para analizar lo que estábamos haciendo, pero después, fue un querer y no poder para intentar empatar”.

Muy enojado, sostiene que sin luchar será difícil que ganan un partido, “como el otro día en Alcalá del Valle, se ha demostrado que si no corremos, si no luchamos como hicimos desde que empezamos a entrenar en verano, no le ganamos absolutamente a nadie, porque no somos más que nadie, no tenemos mejor equipo. Tenemos que tomar medidas por el escudo y por lo que significa este club, lo de hoy no se puede consentir y no vamos a negociar con el esfuerzo nunca”.