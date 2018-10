La Comunidad quiere alcanzar los 7.000 donantes de médula al año

La Comunidad de Madrid ha lanzado una campaña con el lema "Únete al equipo médula. Juntos sumamos esperanza" con el fin de duplicar los donantes de médula anuales. Para ajustarse al nuevo objetivo del Plan Nacional de Médula Ósea, Madrid necesitará pasar de los 3.5000 donantes al año a los 7.000.



Dado que en enero de 2018 se anunció que la edad máxima para donar médula disminuía hasta los 40 años, uno de los principales objetivos de esta campaña, que se ha presentado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, es animar a los más jóvenes a que se unan a las bases de donantes de médula. En Madrid hay ya 45.000 personas dispuestas a donar.

Por este motivo, la campaña estará presente en las redes sociales y sobre ruedas, en los campus universitarios: una de sus medidas es la puesta en marcha de una furgoneta que recorrerá los distintos campus de la ciudad para dar información a los estudiantes y hacer análisis de sangre in situ.

Además, se crearán siete puntos hospitalarios (Príncipe de Asturias, Clínico, Ramón y Cajal, Gregorio Marañón, Infanta Sofía, Hospital de Fuenlabrada y Hospital del Tajo) que se sumarán a los once ya existentes, y se entregará a los donantes un carné.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha presentado la campaña junto a la directora gerente del Centro de Transfusión, Luisa María Barea. Escudero ha recordado que la media de espera de un donante desde que se hace los análisis de sangre hasta que se les llama para donar es de más de siete años. "Por ello y a través de esta idea de formar equipo queremos transmitirles que son importantes, que no están solos aunque pasen años y que si alguien les necesita en algún momento sabemos que estarán ahí", ha afirmado el consejero.

A la presentación de la campaña han acudido también tres jóvenes donantes de médula para contar su experiencia y sus motivaciones. Pablo Fernández es uno de ellos. Dona médula desde hace ya tres años y medio. "Era donante de sangre y un día que fui al Hospital Princesa vi un folleto y no me lo pensé. Yo le diría a los jóvenes que sepan que está en su mano salvar una vida y que no hay nada más bonito que podamos hacer por los demás. Son tres o cuatro horas de nuestro tiempo y hay una persona en cualquier parte del mundo que nos lo va a agradecer", cuenta Pablo.