Ruiz Huerta: "Errejón y Gabilondo no se diferencian en nada"

En su adiós, Lorena Ruiz Huerta ha ajustado cuentas con todos. No ha dado puntada sin hilo, y su afilada aguja ha atravesado la piel fina que tienen algunos dirigentes en Podemos. Su dimisión como portavoz de Podemos ha saltado por los aires a solo siete meses de las elecciones autonómicas. Pero, a nadie se les escapa que sin Lorena Ruiz Huerta sentada en su escaño, Iñigo Errejón respira hoy más aliviado. “Probablemente hoy habrá alguien que respira más aliviado, lo entiendo humanamente porque es más relajado no tener adversarios dento. Pero esa es una actitud cortoplacista y errónea porque perdemos todos”, apunta Lorena Ruiz Huerta, durante su entrevista en La Ventana de Madrid.

La ya exportavoz de Podemos admite que su dimisión “no ha sido una decisión fácil de tomar”, pero no ha tenido en cuenta el calendario electoral, “no he pensado en eso, he querido tomarla cuando he sido capaz de verlo claro”.

En declaraciones a la SER, Lorena Ruiz Huerta ha enviado mensajes muy directos a la dirección de Podemos: “Algo está pasando en Podemos, cuando va camino de tener su tercera portavocía en una legislatura”.

Con la vista puesta en el futuro, espera que Íñigo Errejón no se convierta en la muleta del PSOE, pero no es demasiado optimista: “No sé lo que va a pasar con la deriva que lleva podemos. Deseo que cambie y ojalá esta salida sirva para remover conciencias, cimientos y se busque camino alternativo”. Lorena Ruiz Huerta cree que tanto el discurso de Íñigo Errejón y el del candidato socialista, Ángel Gabilondo “no se diferencian en nada”, y avisa, “creo que es un tremendo error no diferenciarse del Partido Socialista ahora que está en el poder”.

El enfado y su decepción con el rumbo que está adoptando Podemos es más que evidente: “Las prácticas tan poco democráticas de Podemos están expulsado a mucha gente valiosa y eso es un error. Se puede acabar siendo el rey de un reino muy pequeño o de un descampado”.

Lorena Ruiz Huerta aclara que no se ha traicionada por nadie, “mucho menos por anticapitalistas”, pero sí acusa a la dirección de Podemos de haber “manipulado” la unidad que se reclamó en Vistalegre II – en febrero de 2017-: “Unidad no es imponer las directrices desde arriba obviando que Podemos es una formación política plural. Unidad no es que quien tenga el poder imponga criterio. Desde la dirección de Podemos se ha intentado acallar la riqueza del debate y la pluralidad”, asegura a SER la exportavoz de Podemos en Madrid.

Sobre su sustituta, a Clara Serra le desea “toda la suerte”, y añade que “ojalá tenga mejor suerte y sepa hacerlo mejor, y sepa coser el partido”, apunta Ruiz Huerta.