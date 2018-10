Podem preguntará a Armengol si es acertada la decisión de no sancionar a 'Poble Espanyol Apartments'

La denuncia de la Federación de Vecinos de Palma por el alquiler vacacional Poble Espanyol Apartments llega este martes al Parlament. Podem preguntará a la presidenta del Govern, Francina Armengol, "si es acertada la decisión de no sancionar a esta entidad" después de que la SER adelantara la denuncia registrada el pasado 21 de septiembre por alquiler de pisos a turistas pese a estar prohibido.

Recordemos que según la conselleria de Turismo, los propietarios del edificio registraron la documentación para operar como un aparthotel justo un día antes, el día 20 de septiembre.

Hace justo una semana en la SER, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma explicaba que en ninguna de la documentación que habían consultado antes de presentar la denuncia constaba que la actividad de ese edificio fuera para un Apartahotel. Es más, afirmaba que en la licencia de obra que se le había concedido era para uso residencial y lo mismo aparecía en el catastro. Joan Forteza pedía a la conselleria que aclarase cuanto antes toda la situación respecto a esta denuncia.

Por otro lado, Govern y Ayuntamiento de Palma no se ponían de acuerdo sobre una posible sanción a Poble Espanyol Apartments. Mientras en la conselleria de Turismo decían que no pueden sancionar unos hechos pasados sobre los que no hay ningún acta de inspección, el alcalde de Palma, Antoni Noguera, afirmaba que hay evidencias para hacerlo.

El director general de Turismo, Antoni Sansó, explicaba en la SER que las "leyes no se hacen con carácter retroactivo" y, por tanto, solo se hubiera sancionado si hubiera ido el inspector antes de que los responsables del establecimiento pidieran permisos para trabajar como aparthotel.

Insistía Sansó en que "las sanciones se imponen porque hay un acta de Inspección que diga que se está incumpliendo la ley".