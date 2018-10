Sangalli, la confirmación de un 'currela' de Zubieta

Luca Sangalli sigue todavía en una nube. Han pasado ya unas horas del Derbi vasco de San Mamés, donde la Real Sociedad ganó de forma clara al Athletic de Bilbao, y el extremo donostiarra aún sigue paladeando el partido de su confirmación en Primera, porque su actuación terminó siendo fundamental para ese triunfo histórico del equipo txuri-urdin. Marcó un golazo, el 1-2, que encarrilaba el triunfo y servía de paso para estrenarse como goleador en Primera. Por eso se llevó, metida en una bolsa de plástico, su camiseta con el 23 a la espalda y dedicada por sus compañeros de vestuario. “Ésta no se la regalo a nadie, es muy especial”, dice con una sonrisa de oreja a oreja.

“Me sentí muy cómodo en el campo, intenté hacer lo que sé. Tuve la suerte de que me salieron las cosas, marqué un gol que ayudó al equipo a conseguir la victoria y estoy muy contento“, explica Sangalli, que también fue protagonista del primer gol realista, al ser objetivo del penalti polémico que fue revisado por el VAR. “Noté contacto en el cuello y pensé que era penalti’. Me levanté al no ver que se pitaba pero me dolía el cueñloZ Pasó un tiempo y cuando vi que el árbitro iba mirar la jugada por televisión, tenía claro que iba a pitarlo“, dice el donostiarra.

Sangalli reconoce que no olvidará nunca el gol que marcó en San Mamés. “Tenía que estar en el área. Por suerte el balón pasó entre un defensa de Athletic, cayó donde estaba y conseguí el gol”, recuerda. Y admite que jugó un partido que siempre había soñado con disputar.Es el derbi, un partido que siempre estás esperando que llegue. Fue muy emocionante por todo lo que vivimos en San Mamés. Conseguir una victoria así, con gran esfuerzo de todos, y encima marcar, es increíble”. Porque no olvida Sangalli que el valor del triunfo es mayor teniendo en cuenta los muchos problemas de bajas que tenían en la previa. “Llegábamos con muchos lesionados Y un partido como el Derbi demostramos que con todo el esfuerzo del equipo podemos conseguir esos resultados, y eso es m importante para nuestra moral”.