"Soy una Tumba" se alza con el premio al mejor corto nacional del jurado y del público

3D Wire ha revelado el palmarés de su décima edición que premia los mejores trabajos y proyectos del sector de la animación, videojuegos y New Media. Unos galardones donde en el apartado nacional han puesto de acuerdo a jurado y público, ambos han distinguido al cortometraje Soy una tumba. La obra de Khris Cembe se estrenaba en el certamen tras haber obtenido el Premio Proyecto Corto Movistar+ hace dos años en este mismo escenario. En el apartado internacional los galardones han ido a parar al estadounidense Weekends (Jurado) y el francés Voyageurs (Público). Por su parte, el jurado reconocía también al belga Wildebeest como mejor corto europeo, al mismo tiempo que daba sendas menciones especiales en cada uno de sus apartados a Dolls don’t cry de Canadá y Patchwork de España.

Un palmarés elegido entre los 33 cortometrajes que conformaban la sección oficial del 3D Wire Fest: 26 obras en el concurso internacional y 7 en el nacional. Producciones de 15 países diferentes provenientes de Asía, América y Europa y donde los trabajos ganadores de España y Europa, además de llevarse el reconocimiento del certamen, consiguen el acceso directo a la preselección de los Premios European Animation Emile Awards, máximo galardón continental del sector.

El Premio Proyecto Corto Movistar+ de esta décima edición ha sido para Colossal Jane, de Roc Espinet. El reconocimiento está dotado con la adquisición de los derechos de emisión del corto premiado por parte de Movistar+ y por un importe de 9.000 euros durante el plazo de 2 años, siendo el primer año en exclusividad para el citado canal. Además, la obra se estrenará oficialmente en la edición 2019 o 2020 de este mercado.

RTVE también distinguía dos obras como los proyectos más innovadores de videojuego y videojuego VR. El primero ha ido a parar a Islabomba de Sons of a Bit Entertainment y en lo que se refiere a VR, Anyone’s Diary de World Domination Project Studio ha sido el ganador; ambos pueden ser presentados ahora a la Dirección de Interactivos de RTVE.

El premio al mejor proyecto de videojuego ha sido para Endling de Herobeat Studios que concede una acreditación al Cartoon Games gracias al apoyo de Cartoon. Por su parte, el reconocimiento creado este 2018 para el mejor proyecto de serie de un joven creador ha distinguido a The Call of Mistery, de Víctor López. Este otorga una acreditación gratuita para la siguiente edición de Annecy-MIFA (acreditación profesional MIFA).

La edición 2018 ha servido para consolidar la convocatoria para series de animación on line. Átomo Network, como principal colaborador, concedía el Átomo Grand Prix, a la mejor serie web presentada en el Festival, con Garrote vengativo de Verónica Cortés como ganadora.

Los otros dos reconocimientos son el Premio Robot Atómico para FHS de Kreatida Animation Studio, y el Átomo Network Award para la danesa The Heroic Quest of the Valiant Prince Ivandoe – The Prince and the Pretty Poodle.