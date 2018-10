Canviar de cotxe

Faconauto és la patronal dels concessionaris de venda de vehicles... I estan molt preocupats per la gran quantitat d'accidents de trànsit. Tant que proposen prohibir la circulació de tots els cotxes amb més de quinze anys i/o amb més de 300.000 kilòmetres... I com que els cotxes nous o més nous que el nostre no els regalen demanen que l'administració espente amb un pla Renove... I dic jo, per què no espenten a tota la patronal a pagar salaris dignes i a fer contractes que animen a la gent a canviar de cotxe? Perquè ja li dic jo a Faconauto que algú hi haurà però que la majoria de gent que té un cotxe vell no és perquè li haja pres molta estima.