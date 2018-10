Una Alameda sin coches

Es lo que tienen las consultas ciudadanas, que son vinculantes. Así que el Ayuntamiento no tiene más remedio que acabar con el aparcamiento en el paseo de la Alameda si no quiere boicotearse a sí mismo.

La medida aprobada, de momento, está provocando malestar entre los muchos que usan ese espacio para dejar sus coches e ir a trabajar, ir de compras o ir al fútbol.

Por eso el Consistorio no puede hacer las cosas a las "bravas", no puede prohibir de la noche a la mañana el aparcamiento y llenarlo de maceteros para ampliar las zonas de paseos. Tiene que ofrecer antes una alternativa. La más cara, hacer bajo tierra un gran parking con el que liberar de coches la superficie. La más sostenible, hacer que todos esos coches no entren en la ciudad.

Pero para eso hay que contar con un transporte público de elevadas prestaciones y de momento aún estamos lejos de eso.