Ximo Puig: "El 10% de la inversión territorializada no es ningún privilegio"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha pasado hoy por los micrófonos de Hoy por hoy, un día antes de la celebración del 9 d'octubre. Puig insiste en que la Comunitat ha tenido un problema de invisibilidad, que hay que solventar, aunque de momento pesa más la estabilidad y no piensa en adelantar las elecciones.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, llama a la responsabilidad para aprobarlos a quienes apoyaron a Pedro Sánchez para llegar a la Moncloa. Para que se pueda aprobar, entre otras cosas, que el 10 por ciento de la inversión territorializada vaya para la Comunitat Valenciana, algo que no es ningún privilegio, sino lo que nos corresponde por derecho.

Sobre si ese presupuesto saldrá adelante, por la debilidad de Sánchez en el Congreso afirma que "hay que generar gobiernos potentes y estables con hoja de ruta clara y que intenten gobernar de la manera más razonable, no en función de sus votantes sino en función del interés general de sus comunidades o naciones".

"No pienso que a Cataluña le vaya mejor con inestabilidad ni con provocar un adelanto electoral", ha remarcado. A su entender, "se han abierto puentes de diálogo, que son difíciles porque la derecha española los intenta dinamitar permanentemente pero la política que está haciendo Sánchez es positiva para intentar salir de un atasco monumental que vivimos en la política española".

Prisa por cambiar el sistema de financiación

Puig insiste en que el problema territorial no es solo Cataluña, y espera que pronto dé sus frutos la negociación sobre la reforma del sistema de financiación autonómica que se ha puesto en marcha.

Puig ha afirmado que hay algunas autonomías que no tienen prisa por reformar el sistema de financiación autonómica pero la Comunitat sí que la tiene porque si no "estamos haciendo una bola enorme que significa una deuda de 44.000 millones de euros que tenemos en estos momentos"."Ante esta situación no se puede continuar mirando hacia otro lado y el Gobierno tiene que impulsar la máquina para que finalmente haya un acuerdo porque es necesario un nuevo sistema justo para todos", ha indicado.

El presidente considera que los socialistas no han renunciado a reformarlo en esta legislatura y añade que "más allá de las siglas de cualquier partido", ha exigido una "financiación justa para todos los territorios, que combine la sigularidad de los territorios y la igualdad de los ciudadano". En estos momentos, ha apuntado, "el drama es una anomalía histórica" que hace que "algunos territorios tengamos una financiación injusta".

Descarta adelantar las elecciones

El presidente también respondido sobre el posible anticipo electoral de las autonómicas, que la Comunitat "tiene un problema de visibilidad" en España por lo que siempre ha pensado que "habrá un día que será bueno que la CV tenga su propio calendario electoral". "Ahora bien, --ha matizado--, entre esa singularización y el escenario de estabilidad, honradez y diálogo social" que ha logrado el Gobierno del Botànic en estos tres años, "me quedo en estos momentos con la estabilidad".En su opinión la Comunitat Valenciana "necesita visibilidad y que el problema territorial no se focalice únicamente en Cataluña" porque "en España hay un problema territorial mucho más amplio que afecta a la diversidad de España"

Puig afirma que la experiencia de gobernar en coalición siempre es positiva y ha anticipado que "quien no sepa gobernar la diversidad no gobernará en los próximos en España ni en la mayoría comunidades autónomas". Considera que "estamos europeizándonos en este asunto porque la inmensa mayoría de gobiernos de Europa son de coalición y hay que verlo con normalidad".