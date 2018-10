Los bomberos forestales continúan la huelga pese a la última oferta de la Generalitat

Los bomberos se manifestarán por la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en el 9 d'Octubre en Valencia. Los delegados sindicales de los bomberos forestales se han reunido con el director general de emergencias José María Ángel. En principio en esta reunión se ha abordado que los trabajadores recibirán un bono mensual de septiembre a noviembre para compensar su sueldo actual con el sueldo acordado con el nuevo convenio firmado en febrero y la situación quedará a expensas de la subrogación que está programada como muy tarde para el 30 de noviembre, es decir, que los bomberos que ahora están en Tragsa pasen a pertenecer a la Generalitat.

Antonio Criado, de CCOO, ha asegurado a la SER que van a continuar con la huelga y con las protestas porque la solución que les han dado ha sido "decepcionante". Dice que solo se comprometen a darles un complemento de 300 euros no consolidable de septiembre hasta noviembre, fecha en la que está programado que se vayan de Tragsa y entren a formar parte de la Generalitat. Así, asegura que no están cumpliendo con la legalidad. Esto significa que ni se consolida el nuevo salario que se acordó en febrero ni la nueva actividad para los mayores de 60 años. Criado dice que no se fían porque "si no cumplen ahora lo pactado, por qué lo van a hacer dentro de tres meses", asegura

Mañana, por lo tanto, se mantiene la manifestación por la presencia del presidente Pedro Sánchez en el 9 d'Octubre. La marcha comenzará a las 10 horas.