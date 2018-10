El Celta sigue sin funcionar

El Celta sigue a la deriva y la derrota en Sevilla sitúa a los de Antonio Mohamed a tres puntos del descenso, en una Liga myt igualada. El técnico del equipo vigués sigue sin encontrar la identidad de su equipo.

El Celta sigue dando bandazos en este inicio liguero. Los de Antonio Mohamed intentaron jugar ante el Sevilla y a pesar de la obsesión del técnico por intentar blindar su portería en esta ocasión se encontró con la calidad de un rival que aprovechó el mínimo despiste de su rival para hacer daño. Mohamed volvió a apostar por defensa de cinco y aunque parecía que los jugadores querían tocar y atacar, y tuvieron incluso ocasiones para ponerse delante en el marcador, fue el Sevilla el que golpeó primero. Una pérdida en medio campo a ocho minutos del descanso acabó en gol después de la contra armada por Ben Yedder. Sarabia acabó cabeceando sin oposición ante varios defensas célticos.

Tras el descanso llegó el primer cambio, Sisto se queda en el banquillo y entra Eckert. El Celta volvía a acercarse con peligro a la portería sevillista pero la expulsión de Néstor Araujo, por dos amarilla en menos de dos minutos dejó al equipo lastrado y tocado. Ben Yedder volvía a hacer daño minutos después de la expulsión y marcaba el segundo gol en el Pizjuan. El Celta volvía a tener opciones en este caso en las botas de Iago, que acabó siendo sustituido. Boufal salió para cambiar el partido y recortar distancias con un golazo en acción individual que dejó una nueva muestra de la calidad de este jugador. Los vigueses no perdieron la fe pero no llegó y a pesar de buscar el empate, no fue posible.

Tres puntos de los últimos 15 relegan a los vigueses a la décima posición de la tabla, a tres puntos del descenso.