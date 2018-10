La oposición fiscaliza al gobierno de Tui

Los grupos de la oposición al completo en el Concello de Tui, PSOE, BNG, Alternativa Tudense y Son de Tui, solicitaron la celebración de un pleno extraordinario ante la imposibilidad de poder debatir las mociones que presentaron o plantear preguntas por falta de tiempo en los últimos plenos ordinarios celebrados. La solicitud la presentó por registro el portavoz municipal del grupo municipal socialista, Enrique Cabaleiro.

En el orden del día va como primer punto una revisión de los proyectos impulsados por el anterior gobierno y cuya financiación, superior a los 2 millones y medio de euros con cargo al remanente de tesorería, fue aprobada anteriormente en tres plenos. Se trata de una glorieta en Guillarei a la altura del Alfonso I, el ensanche de la carretera Sambade-Malvas, la reconstrucción del muro de los jardines de Troncoso, la pasarela peatonal sobre el Louro, la reforma del edificio municipal de la calle Camilo José Cela, la humanización de Casal Aboy, la renovación del alumbrado del Conjunto Histórico, las reformas del Centro de Remo y Piragüismo y del Club Náutico San Telmo, la adquisición del Recinto Aduanero y de una máquina de pintado y el estudio de un anteproyecto para realizar un aparcamiento en la trasera del Área Panorámica.

Otro de los puntos guarda relación con la ordenanza de emergencia social de 1 millón de euros, ampliables, con destino a los afectados de Paramos. La oposición pide una modificación de la ordenanza para dar cabida a algunas demandas de los afectados que no estaban recogidas. También relacionado con Paramos se solicita que se envíe a Fiscalía el expediente administrativo de la Pirotecnia de Baldráns por si hubiera algún tipo de responsabilidad. La oposición también se pronunciará sobre el proyecto del alcalde para crear un aparcamiento subterráneo en la trasera del Área Panorámica que traería consigo la implantación de una zona azul de pago en las calles del centro a fin de que la empresa concesionaria pueda rentabilizar la inversión.

El caso Da Silva a pleno

A este pleno irá también el pase de la concejala de urbanismo, María Jesús Da Silva, al grupo de los no adscritos tras conocerse el archivo de una denuncia que presentó contra su partido, Alternativa Popular de Tui, a raíz de su expulsión del mismo. Fue la propia secretaria municipal, según relata el concejal de Son de Tui, Lano Alonso en declaraciones a la Cadena SER Baixo Miño quien solicitó la inclusión de este punto en el orden del día. Independientemente de lo que suceda, el alcalde, Carlos Vázquez Padín, también en declaraciones a este medio, confirma a Da Silva en su cargo de concejala de urbanismo y no desea su pase al grupo de los no adscritos.