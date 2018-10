Lambán: "No he visto al presidente cerrado a la posibilidad de alargar" la vida de las térmicas

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, visitará el próximo mes de noviembre la localidad de Andorra (Teruel). Es uno de los compromisos del Gobierno central con Javier Lambán, tras la reunión que ha mantenido con el presidente Pedro Sánchez. "El paso será decisivo", ha asegurado el presidente aragonés a los medios de comunicación en el Palacio de La Moncloa. Ribera "tiene una hoja de ruta determinada que nosotros compartimos en lo general pero no en algunos aspectos concretos como el de la fecha concreta del cierre de la Central Térmica", ha continuado. Según Lambán, "no he visto al presidente Sánchez cerrado a la posibilidad de alargar" la vida de las térmicas.

El corredor Mediterráneo-Cantábrico es prioridad para el Gobierno. Así se lo he transmitido hoy al presidente de @GobAragon, @JLambanM, con el que he conversado, entre otros asuntos, sobre el futuro de las cuencas mineras y las políticas para afrontar el reto de la despoblación. pic.twitter.com/mzl9z0j5HL — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 8 de octubre de 2018

Pedro Sánchez también se ha comprometido a reunir la Comisión Bilateral Aragón - Estado el próximo mes de noviembre y la semana que viene habrá novedades por parte del gobierno central en la aplicación a la Ley de la Dependencia, que ahora mismo soportan sobre todo las comunidades autónomas. Decisiones que "aunque no de golpe, aunque no solucionando el problema de manera definitiva, sí se pueda empezar a aportar fondos a las comunidades autónomas para llegar a ese equilibrio 50 /50 y que corrija ese gravísimo desequilibrio de 84 / 16".

En esta reunión de Pedro Sánchez y Javier Lambán, de casi dos horas, "hemos empezado a hablar de la financiación autonómica, he visto al presidente con las ideas muy claras, firme, optimista, con una estrategia muy clara de cuál es la acción del gobierno que está desarrollando en España; una acción del gobierno que comparto plena y absolutamente". Lambán, además, ha apuntado que valora el esfuerzo de Sánchez en el problema de Cataluña. Considera el presidente aragonés que algún fruto está dando viendo la descomposición del independentismo en la comunidad autónoma vecina.

