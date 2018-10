Las Casas Ahorcadas premian "la venganza" de Carlos Augusto Casas

Sergio Vera, el presidente del club de lectura de novela negra Las Casas Ahorcadas de Cuenca, ha sido el encargado de hacer la recomendación de lectura semanal de Hoy por Hoy Cuenca, y ha elegido dos títulos: En silencio del autor francés Marin Ledun, y Ya no quedan junglas a donde regresar, de Carlos Augusto Casas, reciente Premio Tormo Negro Masfarné de este club y con quien hemos tenido la oportunidad de conversar en el programa. Los dos títulos tienen en común la venganza.

Carlos Augusto Casas

Carlos Augusto Casas. / Las Casas Ahorcadas

Ya no quedan junglas a donde regresar (M.A.R. Editor), la novela negra más premiada de 2017, es obra del periodista de investigación, editor y columnista de novela negra del diario Público, Carlos Augusto Casas.

El protagonista del libro es un anciano al que llaman El Gentleman y que espera cada semana que llegue el jueves, el día en el que se encuentra con Olga, una joven prostituta. Pero al viejo no le interesa el sexo, sino la conversación y el afecto. Cuando Olga es asesinada decide vengarla.

Portada del libro. / M.A.R. Editor

“El libro es puro divertimento”, dice Sergio, “porque, aunque el trasfondo es tan duro, Carlos Augusto logra convertir la novela en un carrusel de tiros y humor negro que hará las delicias de los seguidores del mismísimo Tarantino”.

“Siempre me ha fascinado la dicotomía entre justicia y venganza. Siempre me he preguntado si es realmente un crimen hacer justicia, si la legalidad no ha cumplido con su labor y precisamente es lo que se cuestionan los dos libros que recomiendo”, apunta Sergio Vera.

Marin Ledun

El escritor Marin Ledun visitará el club de lectura de Las Casas Ahorcadas de Cuenca el próximo 18 de octubre para presentar En silencio (Editorial Versatil). Es la segunda obra traducida a nuestro idioma del prestigioso autor francés que ha ganado multitud de premios en su país. La novela narra la historia de una mujer que ve como su vida se desmorona tras un accidente de tráfico en el que pierde una pierna. A partir de ahí decide optar por la venganza.

“Es una novela negra intimista donde las cosas no son lo que parecen y la línea entre víctimas y culpables se desdibuja página a página”, nos cuenta Vera. “Se la recomiendo a los amantes de las obras como Alex de Pierre Lemaitre o Tarántula de Thierry Jonquett y a todos aquellos que quieran probar una novela negra diferente”.