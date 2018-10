Villa-Rojo: "Ya empiezo a tomarme las cosas de una forma más relajada"

El Teatro Circo de Albacete acoge este lunes 8 de octubre la gala de entrega de las Medallas al Mérito Cultural de Castilla-La Mancha. Entre los reconocimientos, dos vinculados a la provincia de Guadalajara: Jesús Villa-Rojo en la categoría de Artes Escénicas y Música y el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil en el apartado de Creación Literaria, Edición y Fomento de la Lectura.

En Hoy por Hoy Guadalajara hemos charlado con el músico y compositor briocense, que ha mostrado su satisfacción por este nuevo reconocimiento institucional en Castilla-La Mancha (ya recibido la Medalla de Oro de la Comunidad en el año 2010). "Los premios siempre son bienvenidos y se reciben con satisfacción aunque uno tenga ya muchos en el currículum".

En su amplísima trayectoria, Villa-Rojo ha conseguido reconocimientos como el Premio Nacional de Música, ha formado parte de algunos de los jurados más prestigiosos y sus obras han sonado en algunos de los más grandes auditorios del mundo. Ahora asegura que se empieza a tomar las cosas de otra manera. "No sé si yo me estoy empezando a tranquilizar o son otros los que quieren que me tranquilice. No lo tengo todo hecho, siempre quedan cosas por hacer, pero sí estoy empezando a tomarme la vida de una forma más relajada".

En esa vida menos estresada consigue pasar más tiempo en Brihuega, localidad que le vio nacer musicalmente y en la que este año estrenó una composición elaborada para el 150 aniversario de su Banda de Música.

Por los micrófonos de Hoy por Hoy ha pasado también Blanca Calvo, presidenta del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, que se ha mostrado enormemente agradecida por el premio. "Para nosotros ha sido una gran inyección de entusiasmo y de energía. Somos una asociación de largo recorrido y a veces las cosas no son fáciles, así que este tipo de reconocimientos demuestran un cariño que agradecemos una barbaridad".

El Seminario organiza el Maratón de los Cuentos, la cita cultural más importante del año en la ciudad de Guadalajara, pero también otras iniciativas como los Viernes de los Cuentos o, en los dos últimos años, los actos con motivo del Día Mundial de la Poesía.