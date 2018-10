El debut de Araujo: una herramienta más para la UD Las Palmas

Apareció Araujo. Lo hizo en la segunda parte, en medio del nudo táctico de Parralo, el muñidor del sistema defensivo del Alcorcón. No era por lo tanto el partido más fácil para el delantero argentino. Sus apariciones fueron briosas, pero sin ninguna trascendencia para la portería de Dani Jiménez. Solamente un tiro lejano y centrado. Pero el futbolista tiene calidad y podrá demostrarlo en todo lo que queda de temporada.

Al final del partido, el jugador comentó que “estoy muy bien después de no pisar un terreno de juego después de dos meses, puede que haya entrado con demasiadas ganas incluso, pero lo cierto es que he estado trabajando muchísimo, también en doble turno con los fisioterapeutas, que incluso han estado hasta las once de la noche conmigo trabajando en mi casa”, apuntó el delantero.

Su aparición en el terreno de juego, más acompañadas de aplausos que de pitos, se esperaba como un maná, después del muro interpuesto por el técnico del Alcorcón, pero todo quedó en un esfuerzo inútil , “es cierto que nos ha faltado algo de suerte, porque hemos tenido oportunidades para marcar, pero ellos defienden muy bien y no es casualidad que su portero no haya encajado goles desde hace bastante tiempo”, aseveró Araujo.

Preguntado sobre el origen de su lesión, tan controvertido por la falta de claridad, el futbolista desvió la cuestión respondiendo que “en tres semanas pensaba que iba a estar, después fueron ocho semanas, si esto pasó fue porque no estaba para mí, pero ya es historia y sólo quiero empezar a rendir cuanto antes”.

Con el empate ante el Alcorcón, ya son dos las jornadas que suma el equipo sin ganar, un hecho que lima la imagen de equipo que pretende implantar un dominio indiscutible en la categoría ,“creo que nosotros estamos muy tranquilos porque tenemos un plantillón, pero cuando el balón no quiere entrar y los equipos se encierran de esa manera, pues es muy difícil. Tenemos que seguir en la buena dinámica y esperar tener un poquito más de suerte”, concluyó el jugador.