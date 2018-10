El Ayuntamiento renovará los chalecos antibalas de Policía en Pinto

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Pinto ha criticado el estado en el que se encuentra, a nivel material, la Policía Local. Por ejemplo hablan de los chalecos antibalas, que no son suficientes y que además no facilitan el trabajo de los agentes al ser muy incómodos. Pero además la sede en la que desarrollan su trabajo no es mejor: humedades, falta de climatización e incluso un calefactor que han tenido que pagar de su bolsillo para la bajada de temperaturas, según Juana Valenciano, portavoz del grupo naranja.

Por su parte el concejal de Seguridad, Raúl Sánchez, ha explicado que el gobierno está iniciando el proceso para renovar los chalecos de Policía, ya que reconoce que el modelo actual, provisto la pasada legislatura y que cumple con todos los requisitos de seguridad, no deja de ser incómodo. En cuanto a la climatización, también esperan que antes del invierno tengan un nuevo contrato para mejorar el sistema. Y avanza que con fondos del Plan regional de Inversiones quieren construir un nuevo edificio de seguridad que mejore las características del actual.