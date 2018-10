Muñiz: "Hay que dar por bueno el punto en un campo complicado".

El técnico del Málaga Juan Ramón Muñiz, valoró el empate conseguido a domicilio ante el Deportivo.

"Hay que dar por bueno el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio, y el punto en un campo complicado, El equipo estuvo hasta el final en el partido, con ocasiones y se adelantó en el marcador. Veníamos a un campo difícil, contra un muy buen equipo y sabíamos de la dificultad. Son partidos, como pasa en casi todos, que puede pasar de todo en el encuentro. Tuvimos nuestro momento y esos últimos minutos fueron una pena. Seguramente los dos equipos nos quedamos con el sabor de boca de que podíamos haber ganado. Hay que darlo por bueno y, sobretodo, hay que dar por bueno el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y el punto en un campo complicado. Ahora seguimos mirando hacia delante, al final esto no para. Tenemos que seguir trabajando, seguir mirando al futuro y el futuro inmediato lo tenemos ya el viernes, así que en dos días volvemos a jugar otro partido muy importante”.

“Ha sido un partido con alternativas, como pasa siempre. Los dos equipos tuvimos nuestro momento y nuestras oportunidades. Tuvimos la ocasión de adelantarnos cualquiera de los dos. Recuerdo dos o tres jugadas de la primera parte con dos buenos centros, que pasa el balón por el área; ellos tienen una buena transición, que nos pilla en una jugada de balón parado, que nos pilla un uno para uno o incluso un dos para uno, y se defendió bien al final. Los dos equipos tuvimos nuestro momento, nosotros tuvimos la suerte de adelantarnos en el marcador porque el equipo estaba vivo, y teníamos el partido muy equilibrado. Como pasa en todos los partidos, en una ocasión o en un despiste, o el que más eficacia tiene en el área contraria, es el que se pone por delante. Tuvimos la suerte de hacerlo, luego nos empatan y los últimos diez minutos fueron de intentar llegar con claridad. Llegamos con claridad, pudimos adelantarnos otra vez en el marcador, pero hay que tener en cuenta que enfrente teníamos un muy buen rival. Hay que seguir valorando y mirando hacia el futuro con optimismo, sobretodo por el trabajo y por la eficacia que estamos teniendo en determinados momentos”.

“Siempre que sumes es importante, sobretodo, con las sensaciones que te vas. El equipo transmite buenas sensaciones durante los partidos, tiene sus opciones ante rivales difíciles y está siempre metido en el encuentro. Es muy temprano, la clasificación la empezaré a mirar en marzo o en abril. Cuando vas sumando sabes que vas arriba, pero no me preguntes quién va el quinto, el sexto o el séptimo. Lo que a mi me interesa es que vayamos sumando, nos vayamos acercando y en abril miraremos por qué objetivo podemos luchar”.