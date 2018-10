Izquierda Unida critica la gestión de Núñez como alcalde de Almansa

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Cristian Ibáñez, ha criticado este martes la gestión de Francisco Núñez como alcalde de Almansa; localidad que hoy cuenta con 1.100 habitantes menos y 700 parados más respecto a 2007, año en el que Núñez entró al consistorio, primero como concejal de Hacienda y luego como alcalde.

Cristian Ibáñez, a la izquierda de la imagen / Izquierda Unida

Ibáñez, concejal de Izquierda Unida-Los Verdes en Almansa, asegura que desde que en 2011 Núñez se convirtió en alcalde ha cerrado la emisora de radio municipal y el centro de servicios sociales; despidió a 5 trabajadores municipales de forma improcedente, uno de ellos el propio Ibáñez; no ha cubierto las jubilaciones de los trabajadores del Ayuntamiento y ha suprimido 15 plazas municipales, por lo que existe una sobrecarga de trabajo para el resto de funcionarios. El coordinador de Izquierda Unida explica que esta sobrecarga de trabajo impidió al interventor municipal actualizar los datos del sueldo del alcalde; recordamos que el de Almansa ha sido uno de los 20 Ayuntamientos que no facilitó el dato del sueldo de su alcalde al Ministerio de Hacienda. Ibáñez ha dicho que Núñez ha cobrado 55.000 euros brutos anuales como alcalde para promocionarse a nivel regional y ser el presidente del PP en Castilla-La Mancha.

El coordinador provincial de Izquierda Unida también ha denunciado que Núñez ha manipulado los datos de los presupuestos de Almansa, al no incluir 1'2 millones de euros de deuda con el SEPES y otros 1'7 millones por las expropiaciones de unos terrenos de zonas verde. Ibáñez ha lamentado, además, que el nuevo presidente del PP en Castilla-La Mancha haya privatizado el alumbrado público, el centro joven, la limpieza de edificios municipales y el ciclo integral del agua.

Sobre este asunto, la secretaria general del PP en Albacete, Cesárea Arnedo, ha dicho que el sueldo de Núñez estaba publicado en la web de las Cortes Regionales y que si no aparecía en la web del Ayuntamiento de Almansa es porque no lo ha actualizado el funcionario de este consitorio. Arnedo reconoce que en su Ayuntamiento tampoco se ha actualizado por el mismo motivo. Explica que ella no cobra retribución por esta función.