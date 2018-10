Galdakao pone a la venta 3.000 bonodendas

Galdakao pondrá en circulación a partir del 16 de octubre un total de 3.000 bonodendas que permitirán descuentos en la red del comercio local. El Ayuntamiento financia esta campaña con 30.000 euros a través del área de Empleo, Comercio y Desarrollo Local, en una iniciativa conjunta con Dendari Elkartea.

El éxito de las campañas anteriores, con los bonodendas agotados en cuestión de pocas semanas, confirma esta iniciativa de apoyo al comercio local. Esta campaña pondrá en circulación potenciales compras por valor de 120.000 euros.

En esta campaña los consumidores podrán adquirir los bonos por 30,00 euros para compras realizadas entre el 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre y dará a su portador un valor de 40,00 euros para su consumo, exclusivamente en establecimientos adheridos a la campaña.

El bono deberá usarse de una sola vez en los comercios adheridos a la campaña. Si el importe de la compra es inferior al valor del bono, no se devolverá cambio alguno en efectivo. Los Bonos no son canjeables por dinero en efectivo. En caso de que se produzca una devolución de producto, el establecimiento deberá emitir un vale por el importe íntegro de la compra, no siendo posible la devolución de dinero en efectivo. Los bonos podrán ser adquiridos por los consumidores desde el día 16 de Octubre 2018 en la sucursal de la Caja Rural de Navarra en Galdakao: