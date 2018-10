Zamudio y Barakaldo, protagonistas

El delantero del Barakaldo Fran García, recién aterrizado del Unión Adarve, equipo del barrio del Pilar de Madrid y el portero del Zamudio Ander Lozano, fichado del Santutxu, se pasaron por Radio Bilbao.

La carrera de Fran García, nacido en Vallecas en el 93, ha estado siempre ligado en el fútbol madrileño, con pasado en Fuenlabrada, Illescas, Alcorcón y Unión Adarve. “Me costaba salir de allí, pero esta primera experiencia está siendo magnífica, encantado”, lanza el delantero, al que le gusta moverse por varias posiciones. Vive en Castro con varios de la colonia del Barakaldo.

“Pregunté referencias, me hablaron muy bien del club y de su gente y me metí a informarme y dme decanté por el Barakaldo como opción de hacerme profesional y muy bien y muy cómodo”, señala el delantero vallecano. “Estamos seis madrileños, más que vascos”, aporta. La presión del público de Lasesarre es evidente, aunque sigue arriba tras perder, de penalti, ante el Racing y soterrar 23 jornadas sin caer en casa: “Notamos que es exigente, pero eso es bueno, quiere decir que el equipo tiene esos galones y quiere estar ahí arriba”. Un Fran que con Larrazabal “muy bien, me está dando mucha confianza”.

Lozano, de 25 años, hijo y sobrino de porteros, Eugenio y Ángel, que llegó a jugar en Primera 113 partidos, no fue portero de cuna. Pasó por El Calero de Basauri de delantero a mediocentro y central y ya le dijeron “venga, para la portería” para acabar bajo palos. “No se me daba mal con los pies, algo se me ha quedado. Guardiola ha hecho mucho daño en el fútbol”, reconoce. Son varios los compañeros que le han dicho que tiene “un toque”, en referencia a la peculiaridad de los propietarios de la portería.

En el Santutxu, desliza, Marquitos le metía caña: “Demasiada, pero siempre le estaré agradecido por hacerme debutar en Tercera desde el Padura, no todos ven fútbol de División de Honor. Es el entrenador que más me ha marcado”.