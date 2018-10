Mumbrú: "Miribilla tiene que ser un fortín"

Retabet Bilbao Basket se presenta ante su afición en esta liga LEB Oro. Desde el 20 de mayo Miribilla no acoge un partido de baloncesto de los 'hombres de negro' y hay ganas de que arranque en casa una temporada cargada de ilusión y con el objetivo de luchar por el retorno a la ACB.

Será este miércoles contra el Castelló, un equipo que también ganó en la primera jornada de liga. "Tenemos ganas ya de jugar ante los nuestros. De usar nuestra cancha que tiene que ser un fortín esta temporada", dice el entrenador Alex Mumbrú.

Los jugadores se unen a esas ansias por debutar en el Bilbao Arena. Sreinher es uno de los que lo están deseando. Tenemos muchas ganas de jugar en casa. Es nuestro primer partido en casa y queremos demostrar que equipo somos, y qué podemos ofrecer. Tiene que jugar con nuestro cien por cien y ganar el partido", dice el base de Retabet.

Después de la primera victoria Mumbrú no quiere caer en el conformismo. "Tenemos que mejorar por ejemplo nuestra salida a cancha. Que entren o no entren los balones es cuestión de porcentajes, eso no nos preocupa", dice el máximo responsable del partido.