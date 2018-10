Onda unifica los impuestos de basura y alcantarillado

El Ayuntamiento de Onda tratará en el Pleno del próximo miércoles la unificación de dos impuestos. Así, los tributos de la tasa de recogida, tratamiento y eliminación de residuos sólidos urbanos y la tasa de alcantarillado pasarán a ser un pago semestral, en lugar de cobrarse trimestralmente como se venía llevando a cabo hasta ahora. “El departamento de Hacienda, que dirige la concejala Silvia Cerdà, ha gestionado de manera responsable para unificar estas tasas y que se pueda facilitar el pago a la ciudadanía. Por tanto, no se trata de ningún aumento de la presión fiscal, si no de una reagrupación que ha venido forzada por las cuantías de los impuestos, ya que la Diputación Provincial de Castellón no se hace cargo del cobro de las cantidades menores de 10 euros como era el caso del alcantarillado. Además, hemos eliminado una tasa de 40 euros para la autorización de acometida del alcantarillado”, ha explicado Huguet.

Cabe recordar que el Ayuntamiento es el responsable de la recaudación por vía ordinaria de estas tasas, pero que el ente provincial se encarga de la vía ejecutiva y esto suponía que, con la modificación de la ordenanza de la Diputación, los recibos del mantenimiento del alcantarillado que son de 8 euros se quedaran sin cobro por la segunda vía. Así, se ha decidido unirlos en un solo pago y hacerlo cada seis meses para que no exista esta problemática que podía llevar a discriminaciones. El alcalde ha indicado que “los ondenses vamos a pagar exactamente lo mismo que lo veníamos haciendo hasta ahora, pero lo vamos a hacer en dos veces”.

Por último, Huguet ha comentado que “desde el inicio de legislatura hemos tenido claro que no íbamos a aumentar la presión fiscal de la ciudadanía. Hemos llevado a cabo esta modificación y hemos eliminado una tasa, disminuyendo la recaudación municipal en este caso, pero con el compromiso de que vamos a gestionar responsablemente para que la calidad de los servicios que ofrecemos a la ciudadanía se vaya aumentando cada vez más”.