La discapacidad genera empleo rentable

'Contratar personas con discapacidad es rentable social y económicamente para las empresas que apuestan por la inclusión'. Este es el mensaje de la Fundación ONCE y su plataforma Inserta Empleo en la jornada sobre rentabilidad y diversidad en la empresa inclusiva celebrada en Burgos. Esta apuesta empresarial ha permitido elevar al 39% el nivel de inserción laboral medio de estos colectivos, cuyo talento no se debe desaprovechar, asegura la directora general de Inserta Empleo, Virginia Carcedo, quien afirma que en los casi 20 años que llevan trabajando la inclusión, el porcentaje de personas que han entrado en el mercado laboral ordinario ha aumentado 20 puntos, aunque admite que también hay muchos que todavía les cuesta salir a buscar trabajo. Virgina Carcedo asegura que hay oportunidades laborales para las personas con discapacidad sobretodo si están bien formadas y califica de 'fuga de cerebros' todo el talento que se pierde si no se integran. La directora general de Inserta Empleo ha destacado que Castilla y León es una de las autonomías más comprometidas con la idea de que la discapacidad es fuente de talento inclusivo y generadora de rentabilidad. El Foro Inserta Responsable engloba a más de 100 empresas de distintos sectores con más de 19.500 trabajadores con discapacidad a nivel nacional. Responsables de recursos humanos de diferentes empresas han compartido en Burgos sus experiencias en esta materia de la inserción laboral de la discapacidad. El consejero de Empleo de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asistido a la clausura y resalta que no es cosa de la ONCE ni de la Junta, son empresas que están convencidas de lo que hacen y comparten esa apuesta. Carriedo asegura que el gobierno regional invertirá esta año 30 millones en impulsar el empleo de 9.000 trabajadores con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

