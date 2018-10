Hubo un tiempo en el que Canarias era un modelo para otras comunidades autónomas en materia de educación y salud sexual y reproductiva. Sin embargo, la crisis y sus recortes hicieron desaparecer cualquier atisbo de compromiso social y administrativo con la causa. Lo explica un informe del Colectivo Harimaguada, que apunta a un "abandono y desmantelamiento" de las políticas de derechos sexuales y reproductivos en el Archipiélago.

Después de casi un año recabando información, el grupo ha revelado la consecuencia de esos tijeretazos: sin programas y planes integrales han aumentado los embarazos no deseados, los abortos y las enfermedades de transmisión sexual en las Islas. Desde 2004, Canarias ha pasado de ser la novena región en encabezar los abortos a ser la quinta, asumiendo en la actualidad el diez por ciento de interrupciones voluntarias que tienen lugar en el país.

Cuatro de cada diez canarias que abortan tienen entre veinte y veintinueve años, mientras que una de cada diez es menor de veinte. Además, el estudio indica también que el cuarenta y siete por ciento de las personas consultadas declaró no usar anticonceptivos, una situación sobre la que se ha pronunciado Begoña Barras, integrante de la redacción del informe, en los micrófonos de la SER: "en los últimos seis años no se ha hecho ninguna campaña específica de prevención en materia de anticoncepción. La sanidad pública solo dispensa anticonceptivos hormonales, no financia ni los preservativos, ni métodos de última generación, ni lo que se conoce como la píldora del día después...".

La ausencia de recursos y esfuerzos se materializa en el cierre de los siete centros de planificación familiar que existían en Tenerife y la inoperatividad del teléfono de información sexual que, antaño, estaba a disposición de la ciudadanía en Canarias. A esto, Barras añade que en el Archipiélago hay doscientas treinta matronas, once por cada 100.000 habitantes frente a las treinta y cinco que hay de media en el estado español.

"Según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tendría que haber 1.314. Solo podemos revertir esta situación con un cambio de políticas y una financiación adecuada, lo mismo sucede con la educación, donde hemos pasado a un modelo obsoleto de acciones puntuales", añade la activista.