Singler, la estrella afable

Amable, simpático y risueño con todo el mundo, así se mostró en su puesta de largo ante los medios de comunicación el flamante fichaje del Obradoiro Kyle Singler. Se hizo esperar su presentación oficial, que se produjo una vez ya ha debutado la pasada semana en tierras canarias, pues a los dos días de su llegada, tuvo que viajar con el equipo para atender los partidos ante Herbalife Gran Canaria e Iberostar Tenerife, y no el acto no pudo celebrarse hasta hoy.

El Monbus Obradoiro presentó al jugador esta mañana en Rosón Abogados y Asesores Tributarios, que se acaba de incorporar al Club de Empresas Obradoiro. Allí, el director general del Monbus Obradoiro, José Luis Mateo, el gran artífice de la llegada de Singler a Santiago, detalló que “se ha llegado a un acuerdo para su contratación para la temporada 2018/19. Este alero procede de los Oklahoma City Thunders, de la NBA, competición en la que ha jugado 360 partidos en las últimas seis temporadas. En la pasada disputó 12 partidos, con una media de 1.9 puntos en 5.0 minutos. Elegido por lo Detroit Pistons en el puesto 33 del draft de 2011, ese mismo verano fichaba por el Lucentum Alicante, equipo con el que disputaría 14 partidos, antes de ser traspasado al Real Madrid, consiguiendo el título de la Copa del Rey’2012”.

El director general asegura que “nos surgió una oportunidad de mercado para reforzar nuestro equipo, tratándose al mismo tiempo de un jugador que puede actuar en un puesto en el que hemos sufrido un contratiempo importante que nos genera incertidumbre (señaló sin mencionar la lesión que arrastra en un tobillo Maxime de Zeeuw). Kyle es un jugador inteligente, polivalente y de una gran técnica individual, lo que le permite sumar de diferentes maneras. Y estamos convencidos de que encaja en nuestro estilo de juego”.

Singler, feliz en Santiago

El jugador norteamericano ha comenzado detallando sus primeras impresiones y asegura “estar muy feliz de poder estar aquí. Mis primeras impresiones están siendo muy buenas. Me han dado una gran bienvenida, ofreciéndome toda la ayuda posible para conocer a mis entrenadores, compañeros de equipo y a todo el personal del club. Aún no he podido recorrer la ciudad porque a los dos días de llegar ya tuvimos viaje con el equipo, pero aprovecharé mi tiempo para conocer esta ciudad y a su gente”, aseguró el jugador, que mostró también su predisposición a conocer las culturas de los lugares que puede visitar gracias a su carrrera como jugador de baloncesto.

Kyle Singler jugó su primer partido con el equipo el pasado sábado, ante Iberostar Tenerife, y sobre su debut ha explicado que “de momento solo he jugado un partido con el equipo, no ha sido el mejor porque no conseguimos la victoria, pero he sido capaz de estar con el equipo y trabajar duro. Me sentí muy bien en el partido y daré mucho más. Me siento afortunado de formar parte de este equipo. Es un nuevo entorno, un nuevo equipo y tengo que familiarizarme con una nueva situación, pero creo que estaré cuanto antes al 100% para aprender. Con el tiempo seré capaz de entender todo y sentirme muy cómodo jugando”.

Singler asegura sentirse seguro de sí mismo con el grupo: “Con ellos en ningún momento pienso en que no podemos ganar un partido. Tenemos muchos aspectos que podemos mejorar, pero siento que con estos compañeros y entrenadores podemos ser un equipo competitivo en la Liga Endesa. Moncho es un entrenador inteligente, nos ofrece todos los conocimientos e información de calidad para alimentarnos, hacernos mejores y ganar más partidos”.

El jugador decidió jugar en el Monbus Obradoiro “en primer lugar, porque ya tenía una relación previa con el director general, José Luis Mateo, ya que coincidimos en Alicante. Además, a todas las personas que pregunté que conocen el club solo me dijeron cosas buenas sobre el equipo. Así que fue fácil. Quiero disfrutar de mi temporada aquí", zanjó cuando se le preguntó si se planteaba un futuro posible salto a un equipo de Euroliga o su regreso a la NBA si aparecía la oportunidad.