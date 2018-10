El Arcos recibe el jueves al Ciudad de Lucena

El Arcos ya ha empezado a preparar el partido del jueves ante el Ciudad de Lucena que comenzará a las ocho de la tarde en el Antonio Barbadillo.

Pepe Bermúdez y la plantilla pasan ya página tras la derrota en Córdoba en un encuentro que para el entrenador “fue quizás el partido en el que para hemos estado y ante el rival que menos debíamos estarlo porque es un equipo joven, que juega bien al fútbol, que tiene gente de calidad, chavales con ilusión y ganas para intentar llegar al primer equipo. Nosotros no hemos estado, hemos llegado tarde al partido y aún así nos ponemos por delante pero el penalti nos ha machacado un poco y el segundo gol, un tiro desde fuera del área, nos sorprende también. A partir de ahí intentamos reaccionar, meter a gente de ataque y a la contra ellos nos han podido hacer gol, nosotros hemos podido hacer gol, pero se lo he dicho a los jugadores: no hemos estado bien, yo el primero, y tenemos que asumirlo y ya está. No siempre podemos ganar y estar bien y ha sido de los días en los que no hemos estado bien".

Por otra parte, algunos futbolistas del primer equipo como Germán, Javi y Nico, visitaron el lunes el colegio Vicenta Tarín para charlar con los alumnos y entregarles pulseras-pases para que accedan a ver al Arcos gratis toda la temporada. El club serrano tiene la intención de visitar todos los colegios con esta campaña con la que pretende crear afición al Arcos desde pequeños.