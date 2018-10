A Pedro Rollán

En primer lugar queremos agradecer al Sr. Rollán la atención que ha tenido hacia la CGT de dedicarle un comentario en Radio Jerez. Según el titular del comentario, nos encontramos en “Un viaje a ninguna parte”. Para ser un grupo desorientado y sin fuerza, como usted afirma, es una pérdida de tiempo dedicarnos un comentario. Si lo ha hecho sus motivos tendrá. Pero se nos viene a la mente aquella frase de Don Quijote a Sancho Panza : “Ladran luego cabalgamos”.

Ateniéndonos a la sabiduría de los inmortales personajes, no estaremos haciéndolo del todo mal, cuando usted que no creemos que sea un séneca del movimiento sindical, nos dedica un comentario. Nos sorprende su interés por darnos lecciones de como actuar. Somos una organización como muchos años de historia para que un periodista, que según sepamos no es titulado, venga a darnos lecciones. Le recordamos que ostentamos la mayoría de delegados en el Comité de Empresa, votados democrática y libremente por la plantilla municipal, y somos la central sindical con mayor número de afiliados, con notable diferencia sobre el resto.

Lo mismo que usted interfiere en nuestra acción sindical, podríamos hacerlo nosotros sobre usted, en concreto sobre su paso por Onda Jerez. Pero no vamos a entrar en ello. No merece la pena. Somos más respetuosos.

Si como parece usted está muy informado de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Jerez, debe de saber también que los empleados municipales, aparte de estar desmotivado, tienen miedo, porque quien reclama ya sabe lo que le espera. Infórmese de ello. El miedo atenaza y con esta situación son pocos los que se movilizan. Eso no es un problema para nosotros, lo hemos vivido en otra época y seguimos en la brecha. Si tal como plantea hay que dialogar y negociar, estamos dispuesto a ello y lo hemos intentado de varias formas pero es misión imposible.

En su nueva faceta de analista político, si fuese justo, tendría que hacer un comentario sobre el Ayuntamiento de Jerez, motivos no faltan.

Pero no merece la pena extendernos más. Sus argumentos son los mismos que los del gobierno municipal. Que coincidencia. Posiblemente hay que pagar los réditos obtenidos tiempos atrás. Sabe usted de lo que estamos hablando.

Por último, si la razón no nos asistiera, no habría dos compañeros andando hacía Madrid, con el fin de que se nos escuchen nuestras legitimas reivindicaciones.

LA SECCION SINDICAL DE CGT DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ