Durante muchos años tuve envidia de Cataluña. Cuando era joven aquello era como otro país, y allí emigraban muchos andaluces para poder trabajar. Uno de ellos fue mi hermano. Aún recuerdo lo que lloré de alegría cuando volvió.

Ya de adulto, me daba envidia que mientras Andalucía pordioseaba un reconocimiento en Madrid y los sucesivos gobiernos andaluces secuestraban los votos con el uso del entonces llamado Plan de Empleo Rural, allí todo era industria, crecimiento, enriquecimiento y reconocimiento de su singularidad histórica, mientras aquí tuvimos que hacer un referéndum para que se supiese que existíamos como los catalanes, vascos o gallegos.

Hoy ya no tengo envidia. Hoy veo como las empresas huyen de gente que habiendo salido de aquí, o siendo hijos de andaluces o extremeños pretenden ser más catalanes que la Sagrada Familia. Mal que les joda, serán independentistas o simplemente unos frustrados que no quieren asumir sus orígenes, pues en definitiva serán de por vida Charnegos.

Además, allí no tienen un presidente como todo el mundo. Allí hay un tío al que la gente no ha votado, que lejos de ser presidente de Cataluña y los Catalanes, no es más que un necio que defiende el supremacismo en contra de los charnegos que le defienden. Hoy ya sabemos a ciencia cierta, que esa comunidad histórica desde que perteneció al Reino de Aragón, no tiene un presidente, sino que su Molt Honorable ha demostrado con creces que no es más… ¡que un gamberro!