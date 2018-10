El mal trago de Juan Pedro Ramos

Los rectores del Xerez CD, que se reunían el lunes, han tomado la decisión de buscar un sustituto a Juan Pedro Ramos, que posiblemente, ya no se sentará en el banquillo el viernes para dirigir al equipo ante Los Barrios, aunque no se descarta que pueda seguir ligado al club realizando otras funciones.

Y es que tras siete jornadas de liga disputadas, el Xerez CD es 15º en la clasificación con 7 puntos, los mismos que el Gerena, que es el que marca el descenso. Los azulinos sólo han ganado un partido (2-1 al Puente Genil), ha empatado cuatro (en las visitas a Coria y al Betis Deportivo y ante Conil y Ceuta en La Juventud con arbitrajes que perjudicaron a los azulinos) y ha perdido dos, en Espiel y el pasado domingo en el derbi con el filial del Cádiz, ofreciendo además muy mala imagen.

En la reunión, a la que acudió Julio Antón, gerente del club, se debatió profundamente sobre los males de un equipo, que según los dirigentes estaba llamado a pelear en la parte alta de la tabla y ya se encuentra rozando el descenso.

La conclusión final a la que se llegó era que, como suele pasar en el mundo del fútbol, la responsabilidad recae especialmente en el entrenador, al que ya no ven capacitado para seguir al frente del equipo. Que Juan Pedro Ramos entrene aún al equipo sólo obedece a un motivo, que no aún no han encontrado al entrenador idóneo para dirigir esta plantilla. Hay varios nombres ya propuestos en los que se está trabajando.