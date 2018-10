Al Ruíz Mateos llega ahora la Copa del Rey

El Xerez DFC Toyota Nimauto, vigente campeón del Grupo V de Segunda B, recibe este miércoles (21:00 horas) al Real Betis FS en la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, una competición en la que nunca antes ha participado un equipo de la provincia y en la que tendrá el orgullo de debutar el conjunto xerecista ante el líder de Segunda División.

Este partido servirá para homenajear tanto a los jugadores y técnicos que consiguieron el campeonato de liga, así como para la afición que acompañó al equipo durante una temporada histórica. Por ello, Juan Carlos Gálvez comenta en la previa del partido que "llega el día que todos esperamos y que no es otro que la participación por primera vez en la historia del club en la Copa del Rey. Un premio conseguido por el gran trabajo realizado la temporada pasada, por lo cual no quiero olvidarme y dar las gracias de nuevo en esta fecha a compañeros que contribuyeron con su esfuerzo, trabajo, capacidad y no están este curso, como son: Pepe Narváez, Curro, Mario, Raúl, Juan y Paco".

En lo deportivo, llega al Ruiz Mateos un equipo hecho para "ascender". Después de quedarse a las puertas de Primera División la temporada pasada, en este curso, el conjunto bético las tiene todas consigo para conseguir su objetivo. "No vamos a descubrir ahora a sus jugadores, con tan solo decir que es un firme candidato para subir a la máxima categoría ya podemos imaginar el potencial de su plantilla, jugadores con mucho talento, experiencia y calidad individual como para conseguir el objetivo que se han propuesto".

Gálvez reconoce que para su equipo es un partido especial, aunque lo más importante es disfrutar del ambiente y la entidad del rival que visita el pabellón jerezano. "Afrontamos el choque con la idea de competir, ya que ese es un valor que caracteriza a nuestro grupo. No podemos vaticinar un resultado, pero esperamos dar una buena imagen e intentar rentabilizar al máximo nuestras opciones de pasar de ronda. Eso pasa por una buena dosis de ilusión, intensidad y sobre todo cabeza para saber jugar cada momento del encuentro. La plantilla está muy motivada, esta oportunidad nos debe servir para aprender y seguir mejorando en nuestro día a día".

Tal y como ya sucediera en el partido del playoff de ascenso, el técnico xerecista espera una gran entrada. "Para la afición también tiene que ser una recompensa poder ver fútbol sala de alto nivel con la llegada del Betis, pues gracias a su apoyo han motivado que podamos vivir este encuentro. Les pido lo mismo que a mis jugadores, que disfruten del encuentro y si podemos hacerles más felices consiguiendo la victoria, que no duden que lo intentaremos, porque con la magia del Ruiz Mateos los imposibles no existen".

La convocatoria está formada por: Juanlu, Manuel, Partida, Antoñito, Samuel, Samu, Cristian, Jaime, Moi, Antonio, Christian, Toto y Germán. Antes del encuentro se decidirá qué jugador no podrá vestirse.