El galduriense Francisco Pastrana Martos repite al frente de la Federación Provincial del Metal

La Asamblea Ordinaria y Electoral de la Federación Provincial del Metal de Jaén (FDM – Jaén) celebrada el pasado jueves, 4 de octubre, volvía a elegirle como presidente. Lo hace en su segundo mandato, es desde 2013. Francisco Pastrana Martos repite al frente del cargo, tras ser el único que presentaba candidatura, contando con el apoyo de una importante representación llegada desde Jódar.

Teníamos la oportunidad de conversar con él, el pasado viernes en el tramo local del Hoy por Hoy Local, y manifestaba haber recibido el apoyo del resto de miembros de la Junta Directiva, para tomar la decisión de volver a presentarse, “… Para este tipo de cargos tienes que estar arropado por gente del sector, una Junta Directiva, el cuerpo técnico de la propia Federación y por la gerencia… Para continuar con la labor que hemos venido ejerciendo durante estos últimos cuatro años… Uno si se compromete tiene que cumplir con el asociacionismo y esperemos que el futuro, mejorar lo que estábamos haciendo, y que el futuro nos depare mejoras para todos y para bien del sector…”.

La FDM – Jaén aglutina a más de 800 empresas, de nueve Asociaciones distintas, que generan entre 5 y 6.000 trabajadores directos, a los que hay que sumar los indirectos, según Pastrana, “…Es el segundo sector más importante de la provincia, tras el olivar…”.

En cuanto a los objetivos, a desarrollar durante este mandato, “…Es mantener que nuestras empresas estén bien representadas, se le agilicen todas las consultas y planteamientos que tengan, porque, hoy en día, tienen que estar muy al día en la reglamentación, regularizaciones, normativas… Nuestros asociados, son principalmente pequeñas y micro empresas, que son las que nos trasladan sus problemas, ya que ellos tienen que estar pendientes del trabajo del día a día… Nos hemos planteado la meta de volver alcanzar las 1.000 o 1.200 empresas que hemos tenido en épocas de bonanza, 2.007-2008, para conseguir que nuestra voz sea más fuerte, tenemos previsto hacer varias campañas de captación, a través de las nueve asociaciones que la integran… Estar asociado no es solo pagar, estar asociado es estar informado y estar puesto al día… Hay un amplio abanico de servicios que se ofrecen a los asociados…”.

Sobre la situación de crisis, Pastrana Martos, entiende, “…Yo no me atrevería a afirmar que se ha salido, yo me atrevería a decir que estamos mejor que hace unos años atrás, pero nos queda mucho por caminar y mucho por conseguir, porque las familias llegan justas a final de mes, al margen lo que digan los políticos, que estamos saliendo, yo creo que la realidad, con los pies en el suelo, yo creo que nos falta para llegar a los niveles, no sé si llegaremos, alguna vez, a los niveles que teníamos en 2.005, 2.006…”.

Por último, reclamaba, a las administraciones un papel más determinante, para que empresas vinculadas con el sector del olivar se asienten en la provincia, “…Nosotros reivindicamos, en su día, ante las autoridades competentes de la provincia, ante las administraciones, siendo la provincia el primer productor de aceite de oliva, y estando ya todo prácticamente mecanizado, ¿Por qué las empresas tractoras de ese sector, no están aquí en la provincia de Jaén?, ¿Por qué no se ha hecho una captación para que esas empresas motoras, estén aquí?... Y que giren alrededor de lo que tenemos aquí, sería más rentable, y mejor para nuestra provincia que se fabricase aquí en la provincia de Jaén, con lo que crearíamos puestos de trabajo, generaríamos una estabilidad… Hay que seguir incidiendo en eso y que de una vez por todas las administraciones, tanto provinciales, locales, autonómica, nacional se dan cuenta de que nuestra provincia necesita de ese sector también…”

Junta Directiva:

Presidente.- Francisco Pastrana Martos.

Vicepresidentes.- José Montilla, Manuel Leiva, Carlos Mesa, Miguel Ángel Ramiro, Agustín Biedma y Antonio Cabrera.

Tesorero.- José Martínez.

Secretario.- Ramón Rueda.

Vocales.- Juan Cobo, Francisco Sánchez Álvarez, María Teresa Barragán, Salvador Cantarero, Juan Sánchez, Manuel Pérez, Juan Manuel Peña y Blas Jesús Moreno.