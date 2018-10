"Para llevar tantos años en la música hay que tener mucho amor a lo que haces"

Josué Sampedro, conocido como "Er Peluka", es el invitado de esta semana en nuestro espacio CreArte en las Ondas. Comenzó a dejarse seducir por la música cuando, siendo muy joven, empezó a trabajar como técnico de sonido acompañando a distintas orquestas. Su primera experiencia se remonta al proyecto "Direct From" que se tradujo en una sola canción, pero pronto arrancaría una nueva iniciativa mucho más prolífica y con la que, tras el paso de los años, conseguiría llevar su talento por todo el país. Nacía entonces "Kultura de Bar" como banda, rodeado de buenos músicos y amigos con los que compartía escenario, batallitas y seguro que mil historias que aquí no se podrían contar. Lleva siendo el vocalista de la formación, ahora conocida como "Los Kultura", cerca de 14 años (ahí es nada).

En el plano personal, se ha convertido recientemente en un "feliz papá", algo de lo que presume orgulloso con un tatuaje donde aparece el nombre de su pequeña y que está inspirado en el símbolo del mítico grupo Reincidentes. Con todo puede este "animal del escenario" que incluso tiene tiempo para dedicarse a la hostelería con su céntrico y rockero establecimiento (You Rock Linares). Hoy nos visita en los estudios de Radio Linares Cadena SER para conversar con nuestros conductores habituales, Manu Flores y Ana Gómez.



Tras cerca de 18 años en total de trayectoria musical, "Er Peluka" ha repasado en nuestra antena la situación actual de la escena en la ciudad: "Ahora estamos en un subidón donde vuelve a haber efervescencia y ganas, pero hay que saber controlarla y medirla para orientarla hacia el camino correcto". Sobre todo, apunta el cantante de Punk y Rock, es necesario no cerrar las puertas a grupos foráneos porque está saturada de "nacionalismo" donde abundan las actuaciones con grupos locales. Para él, como artista, es vital retroalimentarse de otras fuentes: "Me gusta transmitir mi música fuera de Linares pero también quiero que, quien venga de fuera, me pueda nutrir a mi". Por eso, señala, "no hay que tener miedo a traer cosas de fuera".

Sobre nuevos proyectos, Los Kultura preparan la grabación de un nuevo disco desde Enero de 2019 para, justo después, volver a "girar" por media España y tras un 2018 que les ha tenido ocupados con cerca de 15 festivales. Sobre lo que resta de año, nos cuenta el éxito que la banda ha obtenido en su paso por distintas ciudades. Entre las próximas paradas están Marinaleda, Toledo y Madrid. Todo con dosis de energía en el escenario y mucha reivindicación, como ocurre con uno de sus últimos temas en los que visibiliza los problemas que los enfermos de Esclerosis Múltiple sufren.

Cabe destacar que "Er Peluka" padece esta enfermedad pero, como él dice, "nunca hay que parar". Situación que no le impide continuar con su sueño y el de sus compañeros, que no es otro que disfrutar de la música. Porque para mantenerse en este mundillo, indica, "hay que tener mucho amor a lo que haces". Disfruten del descaro, la frescura y la transgresión de nuestro invitado. No pasará inadvertido. Aquí abajo pueden reproducir la entrevista (disculpen, se nos olvidó censurar los tacos de "Er Peluka").

