La Comunidad dice que la negativa del alcalde "no tiene razón de ser"

La Comunidad ha defendido hoy públicamente que la adopción de una niña india de nueve años por una pareja del municipio madrileño de Valdemaqueda cumple "todas las garantías" para "tener el derecho de ser empadronada". Así ha respondido el vicepresidente del gobierno, Pedro Rollán, a la reiterada negativa del alcalde popular de dicha localidad, Álvaro Santamaría, que hasta tres veces ha impedido el empadronamiento de la pequeña, tal y como ha publicado RadioMadrid, por considerar que los documentos no acreditaban que sean sus padres.

Y hoy ha sido el propio viceconsejero el que ha cuestionado la postura del alcalde. Rollán ha explicado que la Consejería de Políticas Sociales ya trasladó al Consistorio la comunicación formal de que el "proceso es reglado", como ya adelantó RadioMadrid, y ha anunciado que que hoy llamará por teléfono al regidor del PP, para trasladarle que hay "certidumbre jurídica" para llevar a cabo esta acción.

"No se puede mantener a esa menor en esa situación que no tiene razón de ser; por eso una comunicación telefónica puede levantar esa discrepancia negativa al empadronamiento", ha añadido Rollán durante una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que ha asegurado que puede haber reuniones entre los diferentes equipos jurídicos para solucionar la situación. Además ha subrayado que la inscripción en el Registro Civil "no es requisito" para que la niña no este empadronada, tal y como argumentó ayer el alcalde en conversación telefónica con RadioMadrid.

La Consejería envía una segunda carta al alcalde

Además, la Consejería de Políticas Sociales ha enviado una segunda notificación al alcalde explicándole que el procedimiento de adopción es legal y que los documentos que los padres presentaron en el Ayuntamiento son suficientes para proceder a empadronar a la niña. Los padres entregaron el certificado de nacimiento original del hospital del estado indio de Jalandhar, el pasaporte indio donde aparecen como sus padres y una copia de la sentencia del juzgado de este país que efectivamente acredita la adopción, aunque para el Consistorio no eran pruebas suficientes. RadioMadrid lleva intentando durante todo el día ponerse en contacto telefónico con el alcalde pero ha saltado el buzón de voz en todas las ocasiones.