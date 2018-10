¿Nacionalista? Depende de la nación

Sé que no tengo oyentes menores de veinte años, así que me pondré paternalista.

Imagine que a su hijo de veinte años lo invitan a inscribirse en la universidad de Harvard.

Casi puedo escuchar su euforia desde aquí. Lo dejaría todo por Harvard.

Ahora imaginemos que se le ofrece el ingreso de su hijo veinteañero en una oscura universidad, y encima se le exige un pago previo.

Su entusiasmo será perfectamente descriptible, la propuesta no le merecerá el mínimo interés.

Esto quiere ser una invitación a plantear el conflicto entre Cataluña y España en términos pragmáticos.

Para que el ciudadano, consumidor o cliente se apunte a un producto, ha de ser apetitoso y bien vendido.

En Balears no entendemos este problema, porque nunca lo hemos tenido.

Demasiada gente quiere vivir aquí, con el pasaporte que sea.

¿Nacionalista? Depende de qué nación. De Harvard, sin dudarlo.

Y si una nación no es muy preferida, no solo ha de insultar a quienes no la prefieren, sino pensar en qué hace mal para no ser elegida.